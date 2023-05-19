TWKİRDAĞ AA- Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Trak uygarlığının yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) ve Marmaraereğlisi'ndeki Perinthos antik kentlerinde bulunan Traklara ait pek çok eser sergileniyor.

Trak krallarından Kersepleptes'e ait mezar ile takı, sikke, silah ve kabartmaların da bulunduğu eserler, müzeyi ziyarete gelenleri adeta geçmişe götürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan metal kaplar, seramikler, hamam takımları, el işlemeleri, havlular, gümüş takılar, ateşli ve kesici silahların da sergilendiğini söyledi.

Müzenin çok önemli Trak eserlerini bünyesinde bulundurduğunu belirten Hacıoğlu, "Trakya ismi Traklardan geliyor. Kentteki müzemizin en önemli unsurları Traklardan kalan eserler. Antik kentlerde yapılan kazılarda elde edilen buluntular müzeyi görünür hale getiriyor." dedi.

Hacıoğlu, Traklar ile ilgilenen tarihçilerin müzeye gelerek bu eserleri incelediğini aktararak, "Müzede bulunan bu eşsiz eserler yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor. Herkesin müzeye gelerek insanlığın ortak mirasını görmesini bekliyoruz. Bölgenin adını aldığı Trak medeniyeti ile ilgili en detaylı kazıların yapıldığı eserlerin sahnelendiği tek müze Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesidir." ifadesini kullandı.