Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu Üçhanlar Mahallesi mevkisinde araçlarıyla seyreden aynı aileden S.O.Ö. (31), L.Ö. (70) ve K.Ö. (50) ile A.R.Ö. (46) ve oğlu Y.Ö. (17) arasında trafik anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.O.Ö, L.Ö. ve K.Ö, baba ve oğlu tarafından darbedildi, araçlarına zarar verildi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerince A.R.Ö. ve Y.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Y.Ö, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı, babası A.R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.