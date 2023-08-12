Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonundan başlamak üzere finansal teknoloji şirketi Papara ile 5 yıllık stat isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Anlaşmaya göre, Trabzsonspor'un stadının yeni ismi "Papara Park" oldu. Bordo-mavililer, söz konusu anlaşmadan toplam 1 milyar 416 milyon lira kazanacak.

Akyazı Stadyumu'nun 5 yıllık isim hakkını da içeren 1 milyar 416 milyon TL'lik kapsamlı sponsorluk anlaşmasının detaylarına Önce Vatan Gazetesi yazarı Şafak Malatya ulaştı.

Şafak Malatya, yaptığı açıklamada anlaşmanın sadece stadyum üzerinden olmadığını belirtti.

Malatya yaptığı paylaşımda; "3 gün önce sansasyonel bir biçimde Papara ile 1 milyar 416 milyon TL karşılığında stadyum isim sponsorluğu anlaşması yapan Trabzonspor, anlaşma detaylarına ulaştım. Anlaşma sadece stadyum üzerinden değil.

Detaylar tam olarak şöyle,

- Vestel göğüs sponsorluğundan çekiliyor.

- Papara, anlaşma gereği forma göğüse, - Şort arkasına - Stadyum ismine, olacak şekilde 3 ayrı yere sponsor oldu.

Ayrıca ödeme de 5 eşit taksitle ödenecek. - Anlaşmanın stadyumu kapsayan kısmı ise 4.2 M €. Anlaşma güzel fakat Papara, Trabzonspor'un 3 ayrı reklam alanına birden sponsor olmuş durumda. Yakın zamanda Trabzonspor da gerekli açıklamayı yapacaktır." ifadelerine yer verdi.