Kranj

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan bordo-mavili takımın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, soruları yanıtladı.

Geçen sezonun kendisi açısından iyi geçtiğini belirtenTrezeguet, "Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım gelecek sezon daha iyi olacak. Kamp döneminde çok sıkı çalıştık. Özellikle son birkaç haftadır bütün oyuncular ellerinden gelenin en iyisini verdi. Umarım bu sezon çalışmalarımızın meyvesini alırız ve güzel geçer." diye konuştu.

Trezeguet, kendisiyle aynı mevkide oynayan Mislav Orsic'in yaşadığı sakatlıktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "İyi bir oyuncu ve umarım ciddi bir sorunu yoktur. Bütün oyuncular Trabzonspor'un daha iyi yere gelebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunda yaşanan gelişmelere de değinen Trezeguet, Suudi Arabistan ile ABD'nin önemli yatırımlar yaptığını, bunun da iyi bir mücadele ve rekabet ortamı oluşturduğunu vurguladı.

"Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum"

Geçen sezon en iyi performansını sergilemeye çalıştığını aktaran Mısırlı futbolcu, şöyle devam etti:

"Her maç Trabzonspor'a en iyisini vermeye çalıştım. Kesin olarak şunu söyleyebilirim ki yüzde yüzümü vermeye, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü büyük bir takımda oynuyorum. Burada olmayı ve oynamayı hayal eden birçok futbolcu var. Sıkı çalışıyoruz ve iyi antrenman yapıyoruz. Her antrenör farklıdır ve kendine ait tarzı vardır. Bizler oyuncular olarak iyi çalışıyoruz. Teknik ekibimiz de çok sıkı çalışıyor. Amacımız sezona hazır olabilmek."

Trezeguet, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yapılan transferlere ilişkin, "Her kulüp, takımına faydalı olabilecek yeni oyuncular getirmeye çalışıyor. Ancak ben takımıma, Trabzonspor'a odaklanıyorum, diğerlerine değil. Benim mantalitem böyledir. En büyük rakibim kendimdir. Dünden daha iyi olmaya çalışırım. Kendimize odaklanmamız gerekiyor, diğerlerine değil. Bütün takımlara saygı duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın uygulayacağını söylediği 4-3-3 sistemiyle Abdullah Avcı döneminde de oynadıklarını hatırlatan Trezeguet, "Umarım bütün takım bu konuda iyi çalışır ve hocamıza yardımcı olmaya çalışırız. Trabzonspor'da oynamak muhteşem bir duygu. Çünkü harika taraftarlarımız var. Dolu statta bizleri desteklerken onların önünde oynamak gerçekten harika. Bütün oyuncular elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve Trabzonspor'u üst sıralara taşıyacağız." şeklinde konuştu.

AA