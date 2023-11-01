Trabzon

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili ekibin kaptanı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 2 hafta önce takıma geri döndüğünü belirterek, "Alanya ve Karagümrük maçlarını oynadık. Bölüm bölüm çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Fenerbahçe sezona iyi başladı, sonuçlardan da belli oluyor ama biz de Trabzonspor'uz. Büyük maçları tahmin etmek kolay değil, çıkıp kazanmak için oynayacağız. Bu haftayı iyi değerlendiriyoruz. Çalışacağız, hafta sonu göreceğiz." diye konuştu.

Uğurcan, Fenerbahçe Kulübünden yapılan balık videosu paylaşımına ilişkin bir soru üzerine ise "Takım ve camia olarak biz saha dışında yaşanan olaylardan çok, saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonu maç oynanacak, sonuçları hep beraber göreceğiz. Büyük maçları tahmin etmek kolay değil. Kazanmak için oraya gideceğiz, umarım öyle olacak." şeklinde görüş belirtti.

Performansının son haftalarda arttığı ve bunu Fenerbahçe maçına yansıtıp yansıtamayacağı şeklindeki soruya Uğurcan, "Ondan ziyade bence takımın kazanması daha önemli. Hem milli takım hem son 4-5 haftalık performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Sezon başı istediklerimi yapamadım ama ondan sonra toparlanmayı başardım. Benim performansımdan çok takımın kazanması önemli. İnşallah takım arkadaşlarım gerekeni yapacaktır. Hoca zaten her şeyi söylüyor. Çalışacağız, inşallah güzel bir maç olur." yanıtını verdi.

"Maçın motivasyonu büyük"

Uğurcan, büyük maçlarda ekstra motivasyona ihtiyaç duyulmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Saha dışındaki olaylar pek ilgimizi çekmiyor. Zaten büyük maçların motivasyonu ayrı oluyor. Fenerbahçe lige iyi başladı. Biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Rakibin zayıf yönleri üzerine çalışırsak ve bunları uygularsak iyi maç geçireceğimizi düşünüyorum. Dışarıda paylaşımlar ekstra motivasyon yaratmıyor, zaten maçın motivasyonu büyük. Fenerbahçe iyi bir takım, yıllardır karşılaştığımız büyük bir camia. Biz de elimizden geleni yapacağız. İyi takımız, iyi hocaya sahibiz. Takım arkadaşlarımız hocanın istediklerini yapmaya çalıştı. Konsantrasyondan yana sıkıntı yok. İnşallah iyi bir oyunla iyi bir skor alırız."

"Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum"

Uğurcan Çakır, hayatını kendisine güvenenleri yanıltmamak üzerine kurduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bana güvenildiği zaman neler verebileceğimi biliyorum. Montella, milli takıma geldikten sonra kendisiyle ve kaleci antrenörü ile görüştüm. Bana güvendiğini söyledi, ben de elimden geleni yapıyorum. Milli takımda değişim süreci oldu. Aslında takım hem Hırvatistan hem Letonya maçında hocanın gösterdiklerine çabuk uyum sağladı. A Milli Takım'da çok büyük kariyerleri olan büyük oyuncular var. Hocanın aurası ve istediklerini net şekilde anlatması bu maçlarda bize çok yardımcı oldu. Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum."

Modern futbolda rakibin ne yaptığını bilmenin önemli olduğuna dikkati çeken Uğurcan Çakır, "Montella, Hırvatistan maçına 2 gün kala geldi. 6-7 kez kısa ama net, belli başlı net konularda toplantı yaptık. Abdullah hocayla da 5-6 kez analiz yaptık. Neyin eksik olduğunu, istediklerini gösterdi. İkisi de benzer şeyler istedi. Milli takımda uyum sağlamamın sebebi Abdullah hoca ile burada çalıştığım için, onun ne söylediklerini, istediklerini biliyordum. Montella da aynı şeyleri istedi. Modern futbol değişti. Rakibinizin ne yaptığını, saha içinde neler yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu yönden iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Bu sene daha iyi takımdaşlık, arkadaşlık var"

Uğurcan, geçen sene takımdaşlık konusunda özeleştiriler yapıldığının hatırlatılması üzerine, "Şu an takımdaşlık geçen seneye oranla çok daha iyi. Birçok yeni arkadaşımız bu sene katıldı. Futbolda uyum sağlamak kolay olmuyor. Arkadaşın için mücadele edersen, bir fazlasını verirsen galibiyetlerde uyumu daha hızlı yakalıyorsun. Bu seneki kadronun geçen seneye oranla daha iyi insanlardan kurulu olduğunu düşünüyorum. Galibiyetlerde uyum hızlanacaktır. Bu sene daha iyi takımdaşlık, arkadaşlık var, sonuçları alıp bunu hızlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın geriden daha çok oyun kurmak istediğini dile getiren Uğurcan Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki sene önce hoca bunu fazla istemiyordu. Oyuncu profilleri daha çok direkt oyunda üçüncü bölgede top saklayan oyuncular vardı. Cornelius ve Nwakaeme bunu yapıyordu. Bu sene Onuachu var. Kanatlarda Nwakaeme gibi kuvvetli, topu saklayacak, üçüncü bölgede topu kontrol edecek, tutacak oyuncu yok. Arkaya koşan oyuncular var, hoca da ona göre oyun planı istiyor. Hoca geriden oyun kurarak, birinci bölgeden pasla çıkacağını söyledi. Onun analizlerle sürekli gösterilmesi gerekiyordu. Milli takımda da analizle çalışmayla geriden oyun kurmayı hoca gösterdi. Bu, çok tekrar edilmesi gereken iş, anlayış. Abdullah hoca da bunun uygulamasını söyledi. Bir hata pahalıya patlıyor, bu sene ona uygun oyuncular var."