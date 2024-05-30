Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1461 Trabzon FK'nin 2 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Sivas'ta Iğdır temsilcisi ile karşılaşacağı hatırlatılarak, "Kulübümüz, bu önemli karşılaşmaya gitmek isteyen taraftarlarımıza ücretsiz olarak ulaşım, yemek ve maç bileti sağlayacaktır. Ayrıca karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarımıza 'İnadına Şampiyon' tişörtlerimiz hediye edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarların isim, soyisim ve telefon bilgilerini "info@trabzonspor.org.tr" mail adresine göndermeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, tüm taraftarların bu önemli maçta 1461 Trabzon FK'ye destek olmaya davet edildiği aktarıldı.