Sezon başında bir türlü verim alamadığı Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez'i İspanya'nın Cadiz ekibine kiralayan ve Nijeryalı santfor Paul Onuachu'yu kadrosuna katan bordo-mavililerde, golcü değişimi işe yaradı.

İngiltere'nin Southampton Kulübünden sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşılan Paul Onuachu, takımına önemli katkıda bulundu.

Onuachu, ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp, takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamladı.

Maç başı gol ortalamasında Sörloth'u geçti

Paul Onuachu, maç başına gol ortalamasında bordo-mavili takımda gol kralı olan Alexander Sörloth'u küçük bir farkla da olsa geçti.

Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 gol ile gol kralı olurken, maç başına 0,70, Onuachu ise 21 maçta 15 gol ile 0,71 ortalama elde etti.

Nijeryalı santrfor, son 4 sezon içindeki golcülere bakıldığında 15 gol ile Andreas Cornelius'u yakalarken, 2019-2020 sezonunda gol kralı (24) olan Sörloth'dan sonra bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olmayı başardı.

2020-2021 sezonunda Bakasetas ligde 13 gol kaydetmiş, Caleb Ekuban da 10 gol ile bu futbolcuyu takip etmişti. 2021-2022 sezonunda Cornelius 15, Anthony Nwakame 13, Djaniy Semedo 10 gol, geçen sezon da Trezeguet 11 gol ile en fazla skor üreten oyuncular olmuşlardı.

28 puanlık katkı

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Yılport Samsunspor'u 2-1, Fenerbahçe'yi 3-2, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen), Gaziantep FK'yi (3 gol) 4-2, İstanbulspor'u (2 gol) 3-0, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerken, Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı EMS Yapı Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamladı.

Onuachu, Zirat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 3-2 kaybedilen final maçı ile VavaCars Fatih Karagümrük ile oynan 4-0'lık rövanş maçında 1'er gol attı.

Sözleşmesi sona erdi

Nijeryalı santrforun bordo-mavili takımla sözleşmesi sona erdi.

Onuachu ile devam etmeyi düşenen bordo-mavili kulüp, bu konuda Southampton Kulübü ile yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı.