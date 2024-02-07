Eryaman Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mert Güzenge yönetecek. Karşılaşmayı kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Trabzonspor karşısında ev sahibi avantajına sahip Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil oldu. Başkent ekibi, sırasıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ve Trendyol Süper Lig temsilcisi Mondihome Kayserispor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden ve sıkıntılı bir süreç yaşayan Trabzonspor'u da kupa dışında bırakarak yoluna devam etmek istiyor.

Türk futbolunun 100 yılık kulüpleri arasında yer alan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanma başarısı gösterdi. Kupayı 1987 ve 2001 yıllarında müzesine götüren başkent ekibi; 2003, 2004 ve 2008 yıllarında ise finalde kaybetti.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon play-off mücadelesi veren teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 32 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kupaya 4. turdan başlayan Trabzonspor ise sırasıyla Ahlatcı Çorum FK ve Manisa FK'yi eleyerek son 16 turuna çıktı.

Trabzonspor, kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle galip gelemeyen bordo-mavililer, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.