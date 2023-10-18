Trabzon

Bordo-mavili kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni döneminde ilk kez Papara Park'ta düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye yapılan saldırılara yönelik sözlerle açıklamalarına başlayan Avcı, "İsrail-Filistin süreci dünyanın hassasiyetle yaşadığı bir süreç. Çocukların ve masumların öldürüldüğü savaşın kazananı olmaz. Bunu şiddetle kınıyoruz. Umarım dünya sağduyuyla buna yaklaşarak en kısa sürede çözüm olarak da dünyayı bizleri de rahatlatmış olur diye düşünüyorum. Dünden beri canım çok sıkkın. Basın toplantısı ile ilgili 'Acaba mı?' dedik. Buraya geldik. Bu hafta müsabakalar başlayacak. En azından karşılıklı bilgilendirme açısından iyi olacak diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

Avcı, takımdan ayrılış sürecinde en çok eleştirildiği konular arasında yer alan, "Takımın ağırlıklı olarak yan pas oynadığı" yönündeki eleştirilere de şu yanıtı verdi:

"Yan pas, geri pas oynamaya devam edeceğiz (Gülerek). Güzel bir soru, teşekkür ederim. 2021-22 sezonu, şampiyon olduğumuz sezon 2022-2023 mart ayının 10'una kadar ayrıldığım sezon dahil Trabzonspor dikine oynanan pasta, rakip ceza sahasında üçüncü bölgede Türkiye'nin birinci sırasında. Bayern Münih, City, Barcelona, PSG, Napoli, yan pasta da birinci, dikine pasta da birinci bu takımlar. Dikine atabilmek için yan pas yapmak zorundasın. O boşluğu bulmak için bunu yapmalısın. Bir veri ile önünüze koyuyorum. Büyük takımlar, dominant takımlar topa sahip olarak oyun oynar. Bunu daha hızlandırmak, kaybettiği yerde almak, topa daha çok sahip olmak, daha genişte oynamak gibi yeni yeni içinde formasyonlar var. Oyuncular bunu belirleyecek, bunu daha hızlı, şiddetli yapmaya çalışacağız."

"Takımın yüzde 55'ini tanıyorum"

Abdullah Avcı, takımdan ayrı kaldığı dönemde maçları takip ettiğini belirterek, "Trabzonspor'un maçlarını tabii ki takip ettim. Giden Nenad hocaya teşekkür ediyorum. Muhakkak bazı olumlu veriler de bırakmıştır. Tespitlerimiz var. Trabzonspor'un nasıl oynamasıyla ilgili tespitlerimiz var. Yüzde 55'i beraber çalıştığım, yüzde 45'i tanımadığım, antrenmanlarda tanımaya çalıştığım oyuncular. Onlarla da daha fazla zaman geçirerek tanıyoruz ve iletişim kuruyoruz." şeklinde konuştu.

Tekrar yarışın içerisinde olmayı hedefleyeceklerini vurgulayan Avcı, "Biz burada sizlerle ve taraftarlarla çok güzel duygular yaşadık. Denize açıldığımız süreci asla unutmuyorum. Bunu tekrar devreye sokacağız, planlamayla adım adım pragmatik bir şekilde devreye sokacağız. Başarı bir sonuç değil, başarı bir süreçten geçiyor. Biz bunu adım adım yapmaya devam edeceğiz. Bizim duygularımız çok yoğun oluyor, bunları dengeleyeceğiz. Sahada biraz agresif, hızlı oynayan dengeli bir takım oluşturmaya çalışacağız." dedi.

"Üzerimde bir baskı yok"

Avcı, taraftarların desteğine her zaman ihtiyaç duyacaklarını ifade ederek, "Burada 2 sene 4 ay rekorlar da kırdık, kupalar aldık. Tarihinde de var, sadece benim döneminde de alınmadı. Bu şehir, bu coğrafya öyle. Bende bir baskı yok. Gerçekleştirdiklerimiz var çünkü. Pazartesi akşamından itibaren taraftarlarımız desteklerine devam etsin. O zaman da söyledik, beraber hücum yaptık, beraber savunma yaptık. Trabzonspor kazanınca herkes mutlu oluyor. Bunu biliyorum ve farkındayım. Bir baskı yok, planlamayı da aynı şekilde yapacağız. Trabzonspor'un da benim hedefim de hiçbir zaman bitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ligdeki yarışın kalitesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Avcı, şunları söyledi:

"Tabii ki bazı takımlar, yüksek maliyetli oyuncularla iyi kadrolar kurdu. Ama yine de bazı takımların kırılmaları olacaktır. Biz maç kazanma alışkanlığını yakalayacağız ve bu bizi nerelere taşıyacak bakacağız. 2020-2021 sezonunda 17. sıradan 4. olduk. Bu sene de aynısını yapmaya çalışacağız. Yani kazanma alışkanlığı yakalamaya çalışacağız. Bunu biz kazanalım, Avrupa kupalarına gidelim ve Türkiye Kupası var önümüzde, çok önemli bir hedef. Biz bunları yaparken gelecek sezonun planlamasını da yapacağız. Bugünden itibaren buna başladık."

Ayrılış sürecinde yaptığı açıklamalarda, takım içerisinde köstebek imasında bulunduğuyla ilgili soruyu Avcı, "Herkes Trabzonspor'a hizmet etmek için var. Bu hizmet en iyi şekilde kurumlarla yapılır. Bu tür konular yönetimin alacağı kararlardır, ben sadece düşüncelerimi ve duygularımı aktarırım. Geldim, kulübün içerisine girdiğimde ayrılmamış hissettim. Milli takım arasına gitmiş gibi hissettim. Köstebek kelimesini kullanmayalım. Çok ağır bir cümle. Ben öyle bir cümle kullanmadım. Kuruma hizmet hepimizin yapması gereken bir şey. Marka bizim için çok önemlidir." yanıtını verdi.

Avcı, ayrılış sürecinde kullandığı, "Takımda değiştiremediğim hastalıklı bir yapı var." ifadelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Hastalıklı durum oyunsal-taktiksel anlamda söylenilen bir sözdü. Birçok şeyi deniyorum, oyun olarak, oyuncu olarak deniyorum. Formasyonlar deniyorum. Bazen karşılığını alıyorduk. Bazen ciddi bir rakibi yenip ertesi hafta kötü sonuç alıyorduk. Oyun olarak da oyuncu olarak da sorguladığımız çok şey var. Belki fazla öz güven sıkıntı oldu. Alınan oyuncular kötü oyuncular değildi. Hepsi milli oyunculardı. Ama organizasyon oturmamıştı. Mevki olarak orta saha oyuncularını kenar oyuncusu olarak kullanmak zorunda kalmıştık. Buna zaman zaman cevap alıp vermiştik. Şu an oyuncularla ilgili bir oyun planı üzerine çalışıyoruz. Onlara uygun bir oyun planı yapıyoruz."

"Pepe, bize maç kazandıracak bir oyuncu"

Avcı, Pepe'nin Alanyaspor maçında oynayıp oynayamayacağının henüz netleşmediğini de belirterek, "Pepe bildiğimiz bir oyuncuydu. Sezon başı kamp yapmadı, 15 gün bireysel çalışmıştı. Ardından takıma katılınca bir sakatlık yaşadı. Dünden beri adım adım takımla girmeye başladı. Özel bir oyuncu. Bize maçlar da kazandıracak, sakatlanmadan en iyi şekilde hazırlayacağız. Pazar günü bu oyuncuyla ilgili sağlık kuruluyla konuşup bir karar vereceğiz, oynayıp oynayamayacağına." diye konuştu.

Onuachu ve Mendy'nin kaliteli isimler olduğunu da belirten Avcı, "Onuachu ve Mendy takım kalitesini yukarı çeken iyi oyuncular. Onların enerjileri ve insan kaliteleri çok yüksek. Bunlarla beraber tanıdıklarımızla birlikte hem oyuncularımıza tekrar felsefimizi sunumlarımızı yapıp, pazar günü daha eksiksiz sağlıklı şekilde maça çıkmak istiyoruz." dedi.

"Oyuncu ile mukavele yapmam"

Transfer süreçlerine direkt dahil olmadığının altını çizen Avcı, "Öyle bir algı yaratılıyor ki sanki mukaveleleri ben yapmışım gibi. Detaylardan bile haberim yok. Ben oyuncu tespiti yaparım, oyuncuyla mukavele yapmam. Hamsik ve Visca ile konuştum. Oyuncuyu ikna etmek, oyunu anlatmak, iletişimi kurmak, kulübün büyüklüğünü ve hedeflerini anlatırım. Diğer tarafı benim işim değil. Ben mukavele yapamam. Ben oyuncu için fikrimi söylerim. Kulüp uygun olursa alır." ifadelerini kullandı.

Avcı, Nwakaeme'nin takımdan ayrılmasını istemediğini dile getirerek, "Nwakaeme'nin burada kalmasını istedik, o da burada kalmak istedi. Ama rakamsal konularda sıkıntılar oldu. Milli takımla adım geçince tercüman Ercan'ı arayarak, 'Türkiye'de oynadım, beni alabilir.' dedi. Gelince de çok güzel bir paylaşım yaptı. Onunla ilişkimiz çok iyi." diye konuştu.

Milli takımda sakatlanan Bakasetas ile ilgili olarak da konuşan Avcı, "Bakasetas ile henüz görüşmedim. Egemen hoca kendisiyle görüştü. Pazartesi sabah gelecek, kendi doktoru görecek, ondan sonra tedavisi devam edecek. Sakatlığıyla ilgili 4 haftalık süreç konuşuluyor ama o hırslıdır bakacağız." dedi.

Adana Demirspor'daki performansıyla dikkati çeken Yusuf Sarı'nın takımdan ayrılış sürecini de değerlendiren Avcı, "Yusuf ilk geldiğinde bir yıllık sözleşmesi vardı. Sözleşmesini uzatmak istedik ama olmadı. Onu ilk milli takıma ben gönderdim. Şampiyon olduğumuz sene 'oynamak istiyorum' dedi, Rizespor'a gitti. Adana Demirspor ona uygun. Yusuf'u burada güzel anılarla anıyoruz. Gelişim de kaydetti." diye konuştu.

"Kimse Trabzonspor'dan büyük değildir"

Avcı, öncelikli hedeflerinin kısa süre içerisinde seri maçlar kazanmak olduğunu da vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ben oyuncu tespitini yaparım ama bütçesini, rakamını bilmem. Şampiyon olduğumuz sezon 20 milyon avroluk satış yaptık. Ahmetcan'ı ve Cournelius'u da sattık. Onun dışındaki mukavelelerin nasıl yapıldığını ben bilemem. O dönem gelen oyuncuların çoğu milli takım oyuncuları. Bazen bir şehri değiştirirsin, oynayamaz. Öyle bir algı yaratılıyor ki sanki ben yapmışım. Bazı oyuncularla ilgili bu paralar olmaz seviyesine kadar girmişimdir. Kimse Trabzonspor'dan büyük değildir. Büyük olan, marka olan Trabzonspor'dur. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor. Hastalıklı yapıyla ilgili teknik bir durumu ifade ettim. Bununla ilgili teknik bir konu var. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Hastalıklı yapıyı değiştirmek için buradayım. Şu an itibarıyla öncelikle hedefimiz hızla maç kazanmak, kazanma alışkanlığını yakalamak."

Altyapıdan çok sayıda oyuncu çıkartmak istediğini belirten Avcı, "Altyapı ve Trabzonspor ile ilgili düşüncelerim belli. Orada eğitim amaçlı yurt dışından ekip getirdik. Ama Trabzonspor yarışırken de aşağıdan yukarı oyuncu geldiği zaman adaptasyonu sağlamamız gerekiyor. Trabzonspor altyapısından ne kadar oyuncu çıkarabilir ve oynatabilirsem bu benim CV'ime katkı sağlar." dedi.

Abdullah Avcı, Mendy ve Onuachu'nun transferlerinin kendi bilgisi dahilinde olup olmadığıyla ilgili de "Mendy ve Onuachu ile ilgili benim transfer süreciyle ilgili bilgim yok. Son derece sağlıklı bir görüntü var bu transferlerde. Berat benim bildiğim bir oyuncu. Onun burada olması beni mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.