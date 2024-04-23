Kulüpten yapılan açıklamaya göre Avcı, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Avcı, eğitim ve sağlık konularında çok hassas olduğunu belirterek, "Özellikle eğitim ve sağlıkla ilgili bütün projelerde bulunmaya çalışıyorum. Bu güzel enerjiyle sizlerin karşısında olmaktan son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Avcı, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu'na futbolcuların imzaladığı Edin Visca forması hediye etti.

Avcı, programın ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.