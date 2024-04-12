Teknik direktör Abdullah Avcı, EMS Yapı Sivasspor maçında kadroda bir değişikliğe gitmedi. Deneyimli teknik adam, TÜMOSAN Konyaspor maçında kazanan takımın 11'ini bozmayarak tekrar sahaya sürdü.

Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın ile Paul Onuachu, maç kadrosunda yer almadı.

Santrfor yine Pepe

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, santrfor olarak yine Pepe'yi tercih etti.

Geçen hafta kart cezası nedeniyle TÜMOSAN Konyaspor maçında takımda yer alamayan Enis Destan, cezası bitmesine karşın yedek kulübesinde yer aldı.

Kolundaki kırık nedeniyle takımdan ayrı kalan Onuachu, bu hafta da forma giyemezken teknik direktör Abdullah Avcı, Umut Bozok'u da yedek soyundurarak bu mevkide tercih etmedi.

Bordo-mavili taraftarlar, tribünde yer almadı

Trabzonspor'un ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma sonunda çıkan olaylar nedeniyle, aldığı ceza gereği bordo-mavili taraftarlar tribünde yer almadı.

Bordo-mavililer, 4 maçlık cezasının ilkini EMS Yapı Sivasspor maçında çekti. Konuk takım tribününün de ise az sayıda taraftar maçı izledi.

Trabzonsporlu oyuncular sahaya "Türk Polisi Hukukun Uygulama Teminatıdır" yazılı pankart ile sahaya çıktı.