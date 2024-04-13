Trabzon

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde etti.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 12 dış saha maçında ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı, 21 puan toplayarak iç sahadan 2 puan daha fazla hanesine yazdırdı.

İç sahada kayıp fazla

Trabzonspor, Avcı yönetiminde sahasında sırasıyla Corendon Alanyaspor'u 1-0, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor'u 2-1, Atakaş Hatayspor'u 2-0, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti.

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Mondihome Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye 3-2, EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavili takım, iç sahada tek beraberliğini ise RAMS Başakşehir karşısında 1-1'lik sonuçla yaşadı.

Dış sahadaki maçlar

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, Gaziantep FK'yi 3-1, İstanbulspor'u 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibinin çekilmesi üzerine 3-0 hükmen, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3, Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor'a 1-0, Beşiktaş'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

İç sahada 228 hafta sonra en farklı yenilgi

Trabzonspor, bu dönemde iç sahada Galatasaray'a 5-1 mağlup olarak tarihi yenilgilerinden birini yaşadı.

En son 2017-2018 sezonunun 8. haftasında sahasında Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan bordo-mavili takım, Galatasaray karşısında 228 hafta sonra en farklı yenilgisini aldı.