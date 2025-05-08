İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Söz konusu rakipleriyle oynadığı son 8 müsabakadan 7 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, galibiyet sevinci yaşayamadı.

Son 8 karşılaşma

Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Trabzonspor, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 kaybetti.

Bu sezon Güneş ile 4 maçı da kazanamamıştı

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, bu maçlarda bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Güneş yönetimindeki müsabakalarda evinde 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, dış sahada Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu.

Tekke, farklı yenilgi ile başladı

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki ilk maçında sahadan farklı yenilgi ile ayrıldı.

Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik skorla kaybetti.