Trabzon

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanın ilk bölümünde fitness çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise aerobik çalışma yapıldı.

Kiralık olarak bordo-mavili takıma dönen Berat Özdemir de çalışmada yer aldı

Trabzonspor'un Suudi Arabistan ekibi Al Ittifak'tan kiraladığı ve dün akşam kente gelen Berat Ayberk Özdemir'in de çalışmada yer aldığı öğrenildi.

Galatasaray maçında aldığı darbenin ardından sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilen ve son 2 karşılaşmada takımda yer alamayan Trezeguet'in de saha çalışmasına katıldığı belirtildi.

Slovenya'da yapılan sezon başı kampında sakatlanan Joaquin Fernandez'in de Trabzon'a gelerek kondisyon salonunda çalıştıktan sonra sahaya çıktığı aktarıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.