Trabzon

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda bordo-mavililerin taşıma sponsoru olan Aras Kargo ile 2023-2024 sezonu için sözleşme yenilendi.

Papara Park'ta düzenlenen sözleşme imza törenine, kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genel sekreter KemalErtürk, genel müdür Sinan Zengin ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

Zeyyat Kafkas, kulüp ile Aras Kargo arasında geçen yıldan beri devam eden başarılı, güçlü ve örnek bir sponsorluk anlaşması olduğunu belirterek, "Bu iş birliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni ediyoruz. Her sponsorumuz gibi Aras Kargo da bizler için oldukça değerli. Ben bu sponsorluğun iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren Aras Kargo'ya bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Utku Ayyarkın ise Aras Kargo olarak sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanan, sporu destekleyen bir marka olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla futbol ve voleybolda hem milli takım hem de kulüpler bazından Türk sporunu destekliyoruz. Bugün burada Türkiye'nin köklü ve başarılı futbol kulüplerinden Trabzonspor ile olan taşıma sponsorluğu anlaşmamızın yeni sezonda da devam edeceğini duyurmak için bulunuyoruz. 40 yıldan uzun süredir 'Önem taşır' mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götüren Aras Kargo olarak köklü geçmişi ve tutkulu taraftarıyla sadece tribünlerde değil, ülkemizin her yerinde, milyonlarca insanın kalbinde taht kuran Trabzonspor'un yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz."

AA