TRABZON AA- Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde kullanılmayan 2 katlı binayı kiralayan Çakmak, alt katta bıçak bileme, tamir, satış ve el işçiliğine yönelik hem atölye hem de satış yeri oluşturdu.

Çocukluğunda aile büyüklerinden öğrendiği bıçakçılığı, belediyeden emekli olduktan sonra mesleğe dönüştüren Çakmak, yaklaşık 30 yıldır aynı mahallede mesleğini sürdürüyor.

"Kiminin parası kiminin duası" diyerek esnaflık yapan Çakmak, AA muhabirine, işini sevdiğini söyledi.

Bıçakçılığa ticari olarak başladığını ancak artık hobi amaçlı sürdürdüğünü anlatan Çakmak, "Fakir fukaradan para almam. Bu kapıdan kimse 'param yok' diye dönmedi, dönmeyecek. Bir de askerlerden para almam, ne kadar iş gelirse ücretsizdir." dedi.

"Asker borcunu fazlasıyla ödüyor"

Çakmak, bir çocuğunun asker olduğunu belirterek, "Onların orada ne yaptıklarını görüyorum. Asker borcunu fazlasıyla ödüyor. O asker olmasa bu dükkan olmaz. O düşünceyle askeriyeden ücret almam." diye konuştu.

Bina sahibinin kendisinden kira almadığını kaydeden Çakmak, bıçak bileme ve tamirinin yanında balta, orak, keser gibi tarım aletleri de yaptığını ifade etti.

Çakmak, "Türkiye'nin her tarafından müşterilerim var. Telefonla beni arıyorlar, istedikleri ürünleri yapıp kendilerine gönderiyorum." dedi.