Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski terminalin artık şehre yetmediğini, ticaretin ve turizmin de gelişmesiyle daha modern bir terminale ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sadece terminal değil adeta bir cazibe merkezi inşa edildiğini belirten Zorluoğlu, "25 dönümlük bir alan burası, otogarımız 11 bin metrekare kapalı alana sahip. Son derece modern, konforlu bir hizmet sunacak şekilde dizayn edilmiş bir proje. Aynı zamanda simge bir yapı. Estetik bir anlayışla inşa edildi." dedi.

Zorluoğlu, projenin kentsel dönüşüme de öncülük yaptığını, bölgenin daha güzel bir çehreye kavuşacağını dile getirerek, "Yaklaşık 250 milyon liralık bir maliyet oldu bize ama bu güzel şehir için tabii ki feda olsun." diye konuştu.

Terminalin sadece Trabzon'a değil, bölgedeki diğer şehirler içinde faydalı bir yatırım olduğuna değinen Zorluoğlu, ilerleyen zamanda şehirler arası demir yolu gelmesi halinde terminalin tren garına da dönüştürülebileceğini aktardı.

Zorluoğlu, Erzurum, Rize, Gümüşhane ve Samsun'un yanı sıra diğer illere sefer düzenleyecek firmaların otogardan yararlanacağının altını çizerek, "Belediye şirketlerimizin yerlerini buraya taşımaya başladık. Bir taraftan da Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde bir yerleşke olacak. Biz burayı önümüzdeki on yıllarda dönüştürülebilir bir yapı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Değirmendere Mahallesi'nde inşa edilen 28 peron, otopark, sosyal alan, restoran, büfe ve okuma salonu gibi çeşitli bölümlerin yer aldığı 3 katlı otobüs terminalinin ağustosun sonunda hizmete alınması planlanıyor.

AA