TRABZON AA- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, okulların kapanmasıyla çocukların ebeveynleriyle Trabzon Akvaryum'a gelerek deniz canlılarını yakından görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Trabzon Akvaryum'u, açıldığı 19 Mayıs 2022'den bugüne 306 bin 4'ü yerli, 46 bin 366'sı yabancı olmak üzere 352 bin 370 kişinin ziyaret ettiğini aktaran Genç, sivil toplum örgütleri, turizm turları, okullar ve kulüplerin toplu olarak akvaryuma gezi programı düzenlediğini ifade etti.

Genç, ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Her geçen gün tanınırlığı ve bilinirliliği artıyor. Tıpkı Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi ilerleyen yıllarda turistlerin uğramadan şehrimizden ayrılmayacağı bir destinasyon alanı olacak. Şehrimizde özellikle çocuklar ve turistler Trabzon Akvaryum'a olağanüstü ilgi gösteriyor, meraklı gözlerle deniz canlılarını izliyorlar." ifadelerini kullandı.

Akvaryumun turizm için çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Genç, turizmle ilgili kentte farkındalık açısından bu tip projelere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Genç, akvaryumda 80 farklı türde, yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısı bulunduğunu kaydetti. Akvaryumun 300 metrelik gezi yoluna sahip olduğunun altını çizen Genç, ziyaretçilerin en çok sürüngen, köpekbalığı, vatoz, pirana ve timsahın bulunduğu bölümlere ilgi gösterdiğine değindi.