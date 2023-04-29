Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana ve Mersin'de 59 bin 864 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 4 Nisan 2025'e kadar 2 yıllığına uzatılmasına karar verildi.

Ayrıca, TPAO'nun Diyarbakır ili sınırları içindeki toplam 77 bin 814 hektarlık 3 ayrı sahasında petrol arama ruhsatlarının süresinin 2 yıl süreyle uzatılması kararlaştırıldı.

AA