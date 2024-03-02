Haber: Damla Oya Erman

San Vito al Torre belediyesinde, yerel yetkililere bildirilmesi üzerine, arkeologlar tarafından kısmen gömülü bulunan bu tarihi eser, bölgenin arkeolojik zenginliklerine yeni bir katkı sağlıyor.

Keşif, kalker bir blokun kısmen görünmesi üzerine dikkat çeken Ervino Silvestri tarafından yapıldı. Ardından, ABAP FVG Süperintendansı'ndan arkeologlar, anıtı kurtarmak ve çevresindeki arkeolojik katmanları incelemek için kazılar düzenledi.

Yapılan ön incelemeler, sunağın İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendiğini ve neredeyse tamamen sağlam olduğunu ortaya koydu. Ön yüzünde, "gen Apinia"ya atıfta bulunan bir yazıt ve yan yüzlerinden birinde kanatlı bir Erotes figürü bulunuyor.

Sunağın arka yüzünde ise kaba işlenmiş ve hasar görmüş bir görüntü var, muhtemelen uzun süre nehrin akıntısına maruz kalmasından kaynaklanıyor. Ayrıca, çevrede yapılan incelemelerde taş mezar urnu, kalker tabanlar ve diğer bazı arkeolojik kalıntılar da bulundu.

Bu keşif, bölgenin zengin tarihini ve kültürel mirasını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak önemli bir adım olarak kabul ediliyor.