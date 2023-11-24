Haber. Nihat İlikcioğlu

''Hatırlatma Merkezi''nin kadın elemanı neşeli, güleryüzlü ve biraz da çılgındır

Erkek elemanı ise işe yeni başlamıştır. Ek iş olarak başladığı ‘’Hatırlatma Merkezi’’nde yeni ofisine ve mesai arkadaşına alışmaya çalışmaktadır. Onu farklı yapan ilginç bir özelliği vardır ; Kelimeleri sözlükteki tanımlarıyla ve kavramlarıyla ezbere sayabilmek. Ve bu iki mesai arkadaşına eşlik eden sıradışı bir misafir: ''Filifu''

Çağrı merkezleri çalışanları günlük hayatta oluşabilecek müşteri problemlerini ivedilikle çözmek zorunda olan insanlardır. Bu nedenle hep güleryüzlü, hazırcevap ve pratik zekâlı olmalılardır şüphesiz ki.

Peki ya gelen çağrılarda insanlar ''Hatırlatma Servisi''nin amacının dışında sorular yöneltmeye başlarsa ''444'' çalışanlarına?

Evde unuttuğu anahtarına ulaşmak için çilingir yardımı isteyen telaşlı bir adam, geceyarısı kaybettiği babası için ölüm ilanı verdirmek isteyen acılı bir kadın, evindeki kaçak gaz sıkıntısını nasıl çözebileceğini öğrenmeye çalışan bir başka danışan, ve hatırlatma mesajı dışında başka çarelere de ihtiyacı olan daha birçok insan.

Hem yeni iş arkadaşını yakından tanımaya çalışan, hem de adaptasyon sürecini başarı ile geçmek için bir uğraş veren erkek elemanın kafasında aniden bir ışık yanar:

Birşeyler ters gitmektedir ''Hatırlatma Servisi''nde.

Amacından sapmış şekilde gelen soruların ana sebebinin, tüm diğer çağrı merkezlerinin telefonlarının da kendilerine yönlendirilmesinden kaynaklandığını anlayan bu akıllı ve azimli iki çalışan peki şimdi ne yapacaktır?

Tüm gelen çağrıları yaratıcı çözümlerle cevaplar ve sorunları ortadan kaldırırlarsa şirketten yüklü miktarda prim alacaklarını hayâl eden iki çalışan hevesle ve heyecanla tüm çağrılara cevap vermeye başlarlar.

Danışanlarına film anlatmaktan psikolojik danışmanlık yapmaya kadar sayılamayacak kadar çok ilginç taleplere hızla cevap vermeye çalışan çalışanları sürpriz bir başka gelişme daha beklemektedir.

''Hatırlatma Servisi''nin ana bilgisayarı bilinmeyen bir nedenden dolayı kilitlenir, ve asıl kriz işte tam da bu noktada başlar.

Başarılı oyuncular ''Emre Karaoğlu'' ve ''Deniz Yılmaz Karaoğlu''nun müthiş enerjisi, oyun içindeki uyumu ve seyirciye oyunu tüm gerçekliği ile geçirmiş olmaları, oyunun her anının capcanlı ve akıcı olmasını sağlıyor.

''Yiğit Sertdemir''in kaleme aldığı, genç ve başarılı oyuncu ''Emre Karaoğlu''nun yönettiği ve ''Deniz Yılmaz Karaoğlu'' ile başrolü paylaştığı oyun, Numperform yapımcılığı ile 14 Kasım 2023'de ''Antalya Şehir Tiyatroları''na bağlı olan ''Performans Sahne''de prömiyer yaptı.

Bu heyecan dolu ve keyifli, aynı zamanda da toplumsal hafızamıza güçlü bir ayna olan oyunu sezon boyunca izleyebilirsiniz.

Dipnot olarak belirtmekte fayda var ; ''444'' 2008 yılında verilen 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'ne lâyık görülmüştür.

‘’444’’ - OYUNUN KÜNYESİ:

Yazan: Yiğit Sertdemir

Yöneten: Emre Karaoğlu

Oynayanlar: Deniz Yılmaz Karaoğlu, Emre Karaoğlu

Işık Tasarımı : Furkan Kaymaz

Sahne Tasarımı : Emre Karaoğlu

Reji Asistanı : Hatice Koç

Reji Asistanı : Meryem Üre

SERPİL KAYA