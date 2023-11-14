Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, eylülde yıllık bazda yüzde 4,6 artarak 786 bin 213 tona ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 artışla 7 milyon 715 bin 318 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 123 bin 742 tona yükseldi.

Ocak-eylül döneminde ise içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 1,9 düşüşle 1 milyon 97 bin 333 tona geriledi.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 4 artarak 110 bin 858 tona ulaştı. Ocak-eylül döneminde de yoğurt üretimi yıllık bazda yüzde 3,5 yükselerek 919 bin 627 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi eylülde yıllık yüzde 7,7 artarak 63 bin 290 tona, ocak-eylül döneminde de yüzde 9,2 artışla 575 bin 233 tona yükseldi.

Eylülde ayran üretimi yüzde 6,5 artarak 76 bin 139 ton olurken tereyağı üretimi yüzde 8,6 azalarak 6 bin 787 tona geriledi.

Ocak-eylül döneminde de ayran üretimi yüzde 7,1 artarak 615 bin 693 tona çıkarken tereyağı üretimi yüzde 11,4 azalışla 67 bin 141 tona geriledi.

Ağustosta 823 bin 67 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, eylülde yüzde 4,5 azalarak 786 bin 213 tona indi.

Aynı dönemde 111 bin 497 ton olan içme sütü üretimi ise yüzde 11 artışla 123 bin 742 ton olarak gerçekleşti.