Haber: Damla Oya Erman

Bu gecikmenin nedeni olarak, devam eden SAG-AFTRA grevi gösteriliyor ve bu sebep nedeniyle filmin yayın tarihi 28 Haziran 2024'ten 23 Mayıs 2025'e kaydırıldı.

Tom Cruise, aksiyon dolu "Mission: Impossible" serisinde ajan Ethan Hunt olarak başrol oynadığı ve kendi tehlikeli sahnelerini gerçekleştirdiği filmleriyle tanınır. Özellikle "Mission: Impossible – Fallout" filminin çekimleri sırasında bir dublör yerine bir binadan diğerine atlamak istediği bir sahnede ayak bileği kırılmıştı. Cruise, kırık ayağına rağmen çekimi tamamlamıştı. Aksiyon dolu sahneleri kendisi üstlenen Cruise, yüksek performansı ve riskli sahneleriyle tanınır.

Söz konusu filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, bir röportajında, ayak bileği kırık olan Cruise'un aslında çekimde başarılı bir şekilde ikinci binanın çatısına inmesi gerektiğini, ancak yan bir açıdan çarptığını ve bu sırada ayak bileğini kırdığını açıklamıştı. Cruise, kaza sonrası sahneyi bitirmiş ve film çekimine devam etmişti.

Bunun yanı sıra "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" adlı serinin bir sonraki filmi, pandemi nedeniyle iki kez durdurulmuştu. Cruise, filmin çekimlerinde sosyal mesafe kurallarına uymayan ekip üyelerini sık sık eleştirmesi ve kayıt altına alınan bu konuşmaların sızması nedeniyle eleştirilmişti.

Öte yandan, Forbes dergisine göre Cruise, "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" filminin çekimleri sırasında COVID-19 salgını nedeniyle ekibi korumak için 700,000 dolar harcayarak ekip üyelerini gemilerde yaşatmış ve böylece filmin devam etmesini sağlamıştı. Bu film dünya genelinde 567.5 milyon dolar hasılat elde etmiş ve serinin 27 yıllık tarihinde en iyi eleştirileri almıştı.

Cruise, aksiyon filmlerindeki sahneleri kendisinin yapma kararına da değindi ve fiziksel bir aktör olduğunu ve sahneleri kendisinin yapmaktan keyif aldığını belirtti. Aksiyon sahnelerini planlayıp eğitim aldığını ve birçok kemiği kırdığını açıklayarak, aksiyon sahnelerini çekmenin heyecan verici olduğunu ve zaman zaman stresli olduğunu dile getirdi. Bu özelliğiyle Cruise, aksiyon filmlerinin unutulmaz isimlerinden biri haline gelmiştir.

Son olarak, Cruise, "Top Gun: Maverick" filminin COVID-19 pandemisi nedeniyle bir akış platformunda gösterilmeyeceğini ve sadece sinemada izleyicilerle buluşacağını vurguladı. Bu film, uzun bir ertelemenin ardından 2022 yılında gişede büyük başarı elde etti ve Cruise'un kariyerindeki en yüksek gişe hasılatını elde eden bir film oldu.