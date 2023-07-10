HABER: SEDAT SARIKAYA

Yeni yayınlanan Threads dahil Bütün Sosyal medyalarını aktif olarak kullanan ünlü işletmeci Tolga Karadeniz, ünlü tatil beldesi Kuşadası'nda kendisini serin sulara bıraktı.Ardından Çeşme AYAYORGİ koyunda White Beach te arkadaşları ile buluştu sonrasında Mandarin'de düzenlenen Ünlü Sanatçı Cevher konserinede giden Tolga Karadeniz konser esnasında Cevher'e 20 adet şampanya jesti yaptı ve herkesin bir anda dikkatini çekti.Cevher sahnedeyken Tolga Karadeniz'e "Etiler'dekimi bizim tolgamı tanışıyoruz zaten hoşgeldin ayaklarınıza sağlık.Podium Club Exclusive devam mı "diye sorunca Tolga Karadeniz Podium devam " diye söyleyince " Cevher " Çok Teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık sağolun " diyerek ikramı kabul etti.

Tolga Karadeniz basına yaptığı açıklamada " Ruh ve beden olarak yoğun bir kış sezonu geçirdik Hep iş olmaz tatilimizi yapalım dedik.Deniz ve kum vazgeçilmezimdir. Cevher konserine gitmek te baya keyifli oldu. Tatilden döndüğümde yoğun çalışma maratonu beni bekliyor. Podium Club Exclusive kadar kaliteli bir mekana tatil beldesinde pek rastlamadım.Bu da bizim diğerlerinden en büyük farkımız. " diyerek açıklamalarını bitirdi.