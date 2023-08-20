ANKARA AA- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Konya Ardıçlı Projesi kapsamında 4. ve 5. etaplarda devam eden çeşitli işlemlerinin ardından bu ay içerisinde belirli bir program dahilinde, konutların hak sahiplerine teslim edilmesine başlanacağı bildirildi.

TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşların sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgesindeki konutların biran önce inşa edilmesi yönündeki çalışmalarını hızla sürdürdüğü belirtilen açıklamada, konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşları ev sahibi yapabilmek için azami gayret gösterildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya Ardıçlı projemiz kapsamında bulunan 4. ve 5. Etaplar yapı kullanım izin belgelerinin düzenlenmesi, elektrik abonelik işlemleri, doğal gaz kolon abonelik işlemleri ve asansör yeşil etiketlerinin alınması işlemleri devam etmektedir. Bu işlemlerin ardından ağustos ayı içerisinde belirli bir program dahilinde konutlarımızın hak sahiplerine teslim edilmesine başlanacaktır."