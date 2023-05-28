Tokat

İlçeye bağlı, 6 hanesi ve 19 seçmeni olan Gazipınar köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda vatandaşlar oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

Gazipınar Köyü Muhtarı Zafer Atak, yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Köylerinin küçük olduğunu anlatan Atak, "Küçük köyümüz, 6 hane, 21 nüfusumuz var, 19 seçmenimiz var. Bir sıkıntımız yok. Allah hayırlı uğurlu etsin. Oylarımızı kullandık. Allah devletimize ve milletimize zarar vermesin. Saat 05.00'e kadar bekleyeceğiz, 05.00'ten sonra sandıklarımızı açacağız. Nüfusumuz az olduğu için oy verme bizim burada erken bitiyor." dedi.

AA