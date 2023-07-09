Antalya

Togo'da kuraklık nedeniyle zor şartlarda yaptıkları tarımla geçimlerini sağlayan 24 yaşındaki Gbandi, 2018'de girdiği sınavlarda aldığı yüksek puanla Türkiye'de üniversitede okuyabilmek için burs kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünü tercih eden Gbandi, bir yıl dil eğitimi alarak Türkçe öğrendi. Ülkesinde tarım ön planda olduğu için bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen Gbandi, dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak fakülteden ikinci olarak mezun oldu.

Gbandi, Togo Cumhuriyeti'ndeyken yurt dışında okumak istediğini, burs kazanarak Türkiye'de eğitim görmek için fırsat yakaladığını söyledi.

Güzel bir üniversite süreci yaşandığını belirten Gbandi, "Bana göstermiş oldukları misafirperverlikleri için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim. Türkiye benim ikinci evim oldu. Bu ülkeden çok mutlu ayrılıyorum. Verimli bir eğitim süreci oldu. Türkiye'ye gelmek benim için ayrıcalık, herkes bu fırsatı bulamaz. Türkiye sayesinde kariyerim ön plana çıktı." dedi.

"Togo'da küresel iklim değişikliği de yaşanıyor"

Gbandi, ülkesinde tarımın önemli bir geçim kaynağı olduğuna değindi.

Beş kardeş olduklarını ve okumaya çalıştıklarını dile getiren Gbandi, ailece tarımla uğraştıklarını belirtti.

Kardeşlerinin Togo'da eğitim gördüğünü anlatan Gbandi, Türkiye'ye ilk geldiğinde dil konusunda zorlandığını söyledi.

Gbandi, şunları kaydetti:

"İnsanları hiç anlamıyordum. İklimi de benim ülkeme göre soğuktu. Yoğun kurslarla Türkçe öğrendim. Türkçe hazırlıkla birlikte üniversiteyi bitirdim. Yüksek lisans yaparak uzmanlaşmak istiyorum. Buradan mezun oldum ve ülkemde çalışmak istiyorum. Togo'da yağmurlar çok dengesiz yağıyor. Küresel iklim değişikliği de yaşanıyor, onun için sulama alanında eğitim almak istedim. Ülkemde tarım geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Bunu iyileştirmeyi, modern sulama sistemlerini uygulayarak yağmuru beklemeden tarladan ürün alabilmeyi istiyorum. Bu konuda önemli eğitimler aldım."

Tarımda sulama sistemlerinin verim için önemli olduğuna işaret eden Gbandi, üniversitede hocalarının her zaman yanında olduğunu ve kendisini teşvik ettiğini, onların sayesinde başarılı olduğunu vurguladı.

Gbandi, Türkiye'de güzel dostluklar kurduğunu, arkadaşlarını ve hocalarını çok sevdiğini sözlerine ekledi.

AA