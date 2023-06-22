Ankara

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Birlik, e-ticaret sektöründe nitelikli insan kaynağını artırmak için harekete geçti.

Birliğin koordinasyonunda, Trendyol, Yemeksepeti, Amazon Türkiye başta olmak üzere, Ideasoft, Ticimax, Hipotenüs, Askon Design Center ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (TOBB ETÜ SEM) işbirliğiyle 1 yılda 500 kişiye e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Eğitimler 17 Temmuz'da çevrim içi platformda başlayacak. Bir eğitim grubunda en az 40 kişi olacak. Toplam 52 saatlik çevrim içi eğitimin 34 saatini TOBB ETÜ SEM eğitmenleri verecek. Diğer saatlerde ise eğitim, sektörde profesyonel olarak görev alan uzman özel sektör temsilcilerince sağlanacak.

e-Ticarette Uzmanlık Eğitimi Projesi, bu sektörde nitelikli insan kaynağının artırılmasını, KOBİ'lerin dijitalleşerek e-ticarete başlamasını sağlayacak. Proje aynı zamanda, kişi veya işletmelerin satış kabiliyetinin ve hacminin artırılmasını destekleyecek.

TOBB Türkiye e-Ticaret Meclisi tarafından sahiplenilen proje, akademisyen ve sektör temsilcilerinin vereceği derslerle katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiyi eş zamanlı verebilmeyi hedefliyor. Ayrıca, eğitimler hem e-ticaret alanında yeni iş kurmak isteyenler hem de mevcut e-ticaret şirketlerinin istihdam ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir kapasite geliştirme kaynağı sunuyor. Proje sonunda yapılacak değerlendirmeye göre de başarılı katılımcılara TOBB ETÜ SEM'den sertifika verilecek.

Proje kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için de ücretsiz eğitim sağlanacak. Katılımcılar kayıtlarını "https://www.sem.etu.edu.tr/egitim/e-ticarette-uzmanlik-egitimi" internet adresinden yapabilecek.

AA