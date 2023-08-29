Ankara

Güldal, hububat ve fındık alımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

TMO'nun 6 Haziran'da hububat alım fiyatlarının açıklandığını anımsatan Güldal, o günden bu yana yoğun şekilde sürecin devam ettiğini söyledi.

Güldal, "Geldiğimiz gün itibarıyla yaklaşık üç aylık dönemde Türkiye'nin tarihinde en yüksek alım rakamına ulaştık. Dün itibarıyla 10 milyon ton sınırını geçmiş olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin çok büyük kısmında hasadın sona erdiğine dikkati çeken Güldal, "TMO bu süreçte 610 bin randevu verdi ve 565 bin ayrı alım gerçekleştirerek tarihi alım rekoruna ulaşmış oldu. Bu yıl hububat üretiminin bereketli olması rekorları da beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

Hububat için 41 milyar lira ödeme

Güldal, hububatta günlük 1,5-2 milyar lira ödeme yaptıkları bilgisini vererek, "Bu yıl hububatta 41 milyar liraya yakın ödeme yaptık." dedi.

Üreticilerin TMO'dan ürünlerinin bedelini 30 gün içinde aldığını vurgulayan Güldal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buğday ve arpada verilen prim desteklerinin de hasat sonunda Bakanlık tarafından belirlenecek bir takvim dahilinde ödenmeye başlayacağını dile getirdi. Güldal, ürününü piyasaya veya TMO'ya satarak belgesini alan herkesin bu primleri alabileceğini kaydetti.

Fındık alımları 15 noktada başladı

Fındık alımlarının dün itibarıyla başladığını hatırlatan Güldal, şunları kaydetti:

"İlk gün itibarıyla 8 bin ton civarında fındık gelişi söz konusu oldu. Malum fındıkta 82,5 lira Levant kalitede ve 84 lira da Giresun kalitede fındık fiyatı açıklanmış oldu. Devletimizin belirlemiş olduğu referans fiyatlara yakın bir fiyatlarda piyasanın da şekillendiğini, 75-80 lira arasında şekillendiğini görüyoruz. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Üreticilerimize tavsiyemiz, kurutmayla ilgili işlemlerini tam tekmil yapmaları. Bunun için de hasattan sonraki belli bir sürede TMO'nun alım kriterlerine uygun bir şekilde kurutmasını ve TMO'ya getirmelerini rica ediyoruz. Fındıkta da 30 gün içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz. Randevularımız açık. Alım yerlerimiz şu anda 15 tane, hasat başlayan yerlerde. Bu ilerleyen günlerde 60'a kadar çıkacak."

Mısır alımları yoğunlaşarak devam ediyor

Güldal, Çukurova, Hatay ve Adana bölgesinde mısır hasadının başladığına dikkati çekerek, şu anda 30 bin ton civarında alım gerçekleştirildiğini bildirdi.

Mısır alımlarında da randevuların açık olduğuna işaret eden Güldal, alımların yoğunlaşarak devam edeceğini söyledi.

Güldal, TMO'nun hasat zamanından sonra da alımlara devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz ne zaman dilerlerse ne zaman isterlerse TMO'nun alım yerlerine ileriki tarihlerde de ürünlerini teslim edebilirler. O noktada herhangi bir endişe etmelerine gerek yok. Her zaman söylediğimiz gibi TMO buğdayda arpada, mısırda kendisine arz edilen tüm ürünü alabilecek kapasiteye, donanıma sahip. Randevu sistemimiz kapanmıyor. Alımlarımız devam edecek."

Devletin hububata verdiği fiyatların üreticileri memnun ettiğini vurgulayan Güldal, ürün alım süreçlerinde özverili çalışmaları dolayısıyla TMO teşkilatına, bilgi destek ve katkıları nedeniyle başta ziraat odaları olmak üzere tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.

AA