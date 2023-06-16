Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Hububat Ticaret Merkezi'nde çiftçilerle bir araya gelen Güldal, burada yaptığı konuşmada, Mardin'in ülke için önemli bir tarım bölgesi olduğunu belirterek, burada olmaktan duyduğu memnuiyeti dile getirdi.

Türkiye'de şubat ayına kadar kuraklık riskinden dolayı endişe duyduklarını, ancak mart ve nisan ayında gelen yağışların verimi olumlu yönde etkilediğini kaydeden Güldal, bereketli bir üretim yılı yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin bu noktada kendine yeten bir ülke olduğunun altını çizen Güldal, bu yönde çalışma ve desteklerin yürütüldüğünü aktardı.

Hububat alımlarının başladığına dikkati Çeken Güldal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla hububat fiyatları açıklandı. 8 bin 250 lira ekmeklik buğday, 7 bin lira arpa, 9 bin lira makarnalık buğday olarak kamuoyuna açıklanmıştı. Üzerine 1000 lira da hububat destekleme primi verildi. Bu önemli bir gelişmedir. Tarımda elverişliliğin, çiftçinin refahının sürdürülebilmesi için bu tür destekler yapılmaktadır. Yani buğdaya ve arpaya pozitif bir yaklaşım gösteriyoruz."

Güldal, TMO olarak geçen yıl çok yüksek bir ürün miktarını alarak depolara koyduklarını, bu zamana kadar piyasada çeşitli uygulamalar yaparak piyasayı yönettiklerini anlattı.

Geçen yıl ülke genelinde yaklaşık 20 milyon ton rekoltenin önemli bir kısmını TMO olarak stoklara çektiklerini söyleyen Güldal, şunları dile getirdi:

"2022 yılının üretiminden 2023 yılı hasat dönemine kadar olan süreçte de piyasa istikrarlı, dengeli ve verimli bir şekilde yönetildi. Bu yıl hasat dönemi başlarken de alım fiyatları belirlenirken de aynı anlayışı, gayreti ve titizliği gösterdik. Üretim maliyetlerine, piyasa fiyatlarına, üreticinin beklentilerine ve hububat üretiminin devamlılığına katkı sağlayacak bir fiyatı hazırlamış olduk. TMO'nun fiyatları piyasa referans fiyatlarıdır. Devletin belirlediği fiyatlar esas alınmalıdır. Onun altındaki fiyatları kabul etmiyoruz. Üreticinin hakkı budur ve en az bunu alması gerekmektedir. Dolayısıyla TMO olarak devletin açıklamış olduğu fiyattan alım yapmaya başladık. Mardin'de 9 Haziran'dan itibaren mahsul alımları başladı. Randevu konusunda yoğun bir talep var. Bu talebin de karışlanması gerekiyor. Mardin'de alım yerlerimizin ve depolarımızın kapasitesini birkaç kat artırıyoruz. Alım yerlerindeki miktarlarımız şu anda 1200-1300 ton civarındadır. Önce 3 bin 700 tona, ondan sonra 4 bin tonlara ve daha üzerlerine günlük alım kapasitemizi çıkaracağız. Hazırlıklarımızı yaptık, randevularımızı açtık. Süreci de yakından takip edeceğiz."

Güldal, başka bölgelerde de aynı şekilde taleplerin olduğunu ve bu tedbirleri orada da almaya devam ettiklerini vurguladı.

Kendilerine arz edilen son ürün alınana kadar alımların yapılacağının altını çizen Güldal, TMO çalışanlarının 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sadece 3 gün tatil yapacağını ve diğer günlerde alımların süreceğini sözlerine ekledi.

Son 5 yılın en iyi ve kaliteli hasadı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen de buğday hasadının başladığını, son 5 yılın en iyi ve kaliteli hasadının yapıldığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Bundan ciddi anlamda mutluluk duyduklarını aktaran Göymen, şunları aktardı:

"Açıklanan fiyat ve desteklemeler, çiftçinin ellerine geçmesi hususunda çok ince ve hassas davranıyoruz. Bizim için en önemli olan, çiftçinin ürününü Toprak Mahsulleri Ofisinin belirlediği fiyatın altında satmayarak her yıl ürün devamlılığının artmasını istiyoruz. Bizim için çiftçinin gerçekten para kazanması, sürekliliği, kalitesi ve toprağına iyi bakması en önemi husustur. Hepimizin ekmek teknesi tarlalardır. Bizler verimli toprağa sahip olduğumuzdan ihracatımızı da kendi mahsulümüzle yapmak istiyoruz. İthalat yapmadan yapmak istiyoruz. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor."

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter de merkez ve üretim hakkında bilgi vererek çiftçilerin taleplerini iletti.

AA