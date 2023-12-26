Haber: Aslı Mercan Sarı

Filmin başrollerinden Bekir karakterine hayat veren başarılı Tiyatro oyuncusu ve Yazarı Serdal Yazıcı aynı zamanda 2013 başlarında Gaziantep'e yerleşmişti. Gaziantep Egebil Aslan yeni nesil Kampüsü'nde Öğretmenlik yapan Yazıcı'ya ise Sanata ve Sanatçıya değer veren Okul kurucusu Davut Aslan ve Genel müdür Saadet Sayın'dan büyük jest olarak Filmim Gaziantep'de 2 ayrı salon'da Gala sponsorluğunu üstlendiğini açıkladılar.

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Gala tarihleri ise 6 ocak Cumartesi saat 17.00'de Premimell avm, 7 ocak Pazar günü saat 17.00'de Sankopark avm Avşar Sinema katında gerçekleşecek. Her iki gala etkinliğine Gaziantep'in önemli isimlerinde eşlik edeceğini söyleyen Yazıcı, Gala'da ikram servisi, basın lansmanı, fotoğraf çekimi ve seyircili gösterim için seansa geçilecek. Öncelikle böylesine bir jest için Egebil Gaziantep Kurucuma ve Genel Müdürüme çok teşekkür ederim. Filmimi Gaziantep'de izleyeceğim aklımın ucundan BİLE geçmezdi kısmet işte, tüm sinema sever Gaziantep'de yaşayan herkesi galamıza bekleriz açıklamasında bulundu.