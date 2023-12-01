Haber: Mert Osman Erman

Çin'e ait ByteDance şirketine ait olan kısa video paylaşım uygulaması TikTok, bir hafta sonra Montana'ya dava açtı.

ABD Bölge Hakimi Donald Molloy, TikTok'a katılarak, yasanın "anayasayı birkaç şekilde ihlal ettiğini" ve "eyalet yetkisini aştığını" söyledi.

Yasa, uygulama mağazalarının TikTok'u sunmasını yasaklayacak ve şirketlere 10,000 dolara kadar ceza ödemelerini gerektirecekti.

TikTok, "anayasaya aykırı olan yasanın" reddedilmesinden memnun olduklarını belirtti. Ayrıca "yüz binlerce Montana vatandaşı, TikTok üzerinden kendilerini ifade etmeye, geçim sağlamaya ve topluluk bulmaya devam edebilir" dedi.

Montana eyalet avukatının ofisi, "Montanalıları Çin Komünist Partisi'nin verilerini almasını ve kullanmasını koruyan yasayı savunmak için önümüzdeki adımları düşünüyor" diye Reuters'a bildirdi.

Montana, bir milyonun üzerinde nüfusa sahip olan bir eyalet, geçen Aralık ayında uygulamayı devlet cihazlarından yasaklamıştı.

TikTok'un verilerin Çin hükümetine geçirilebileceği endişeleri nedeniyle dünya genelinde otoritelerin dikkatini çekti. Bir kongre komitesi, Mart ayında CEO Shou Zi Chew'e bunun mümkün olup olmadığını sordu.

Chew, TikTok'un asla Amerikalıları casusluk yapmayacağını defalarca söyledi. Ancak çalışanların gazetecilerin hesaplarını izlediğini itiraf etti.

Mart ayının başlarında ABD hükümeti, ByteDance'in TikTok'u satması veya ülkede olası bir yasağı yaşaması gerektiğini söyledi.

Geçen ay Nepal, içeriğinin "sosyal uyuma zarar verecek" olması nedeniyle Hindistan gibi diğer ülkelerle birlikte TikTok'u yasaklayanlar arasına katıldı.

ByteDance, Çin hükümeti tarafından kontrol edildiği iddialarını defalarca reddetti.