Eğitimler, Bosna Hersek'teki ADAMEP'e katılan Federal Sivil Koruma Kurumu (FUCZ), GSS Novi Grad Dağ Arama Kurtarma Birliği ve Brcko Sivil Koruma Kurumundan üç Bosna Hersekli tarafından verildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Akademisi eğitmenleri gözetimindeki programa Niksic Belediyesi Arama ve Kurtarma Müdürlüğünde görevli 32 personel katıldı.

Katılımcılara afet farkındalığı, afetlerde haberleşme ve takım çalışması, binalar ve hasar çeşitleri, arama yöntemleri, enkazda işaretleme, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, enkaza güvenli yaklaşım, temel kurtarma malzemeleri ve kişisel koruyucular, GPS gibi birçok alanda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimin ardından düzenlenen sertifika törenine Niksic Belediyesi Kültür ve Turizm Danışmanı Miljan Mijuskovic, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy, İHH Afet Akademisi Koordinatörü Ahmet Türkmenoğlu ve yerel yetkililer katıldı.

Mijuskovic, törende yaptığı konuşmada, eğitimden büyük memnuniyet duyduklarını, ülke genelinde sürdürülmesini istediklerini belirterek, TİKA'ya teşekkür etti.

Ersoy da Türkiye'nin bilgi birikiminin Karadağlı arama kurtarma personeline aktarıldığı eğitimin iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.