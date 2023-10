İstanbul

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Türkiye'nin Asırlık Şirketleri" temalı dosya haberin birinci bölümünde, 106 yıldır faaliyetlerini sürdüren Zaza Grup ele alındı.

Yüzyıllık Markalar Derneği üyesi Zaza Grup, bir asrı aşkın süredir İstanbul'da ticaretin en yoğun yapıldığı mekanlardan Tahtakale'deki Zazahan'da, kozmetik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Şirketin Türkiye'nin ilk, dünyanın üçüncü tıraş bıçağı fabrikasını kuran şirket ünvanı bulunuyor. Şu anda üçüncü kuşak tarafından yönetilen Zaza Grup, 2015'te "hala faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) üye en eski şirket" olarak da İTO Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

Zaza Grup Yönetim Kurulu Üyesi Paula Zazadze, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'deki ticari hayatın değişim, dönüşümü ve Zaza Grup'un 100 yılı aşkındır devam eden faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Zazadze, ürettikleri yüksek kalitede tıraş bıçakları, yaprak jiletleri ve fön makinelerini Tahtakale'de bulunan Zazahan'da sattıklarını söyledi.

Zaza Grup olarak yurt dışındaki şirketler ile inovasyona yönelik ortak çalışmalar yaptıklarını dile getiren Zazadze, "Her zaman yüksek kaliteli, inovatif ürünler üretmek istiyoruz. Tahtakale'de, yurt dışında en son inovasyona dayanarak tıraş makineleri üreten İtalyan, Alman firmalarıyla çalışıyoruz. Türkiye'den bahsettiğimiz zaman inovasyon artık Türkiye'nin hedefi oldu. Artık kopya çekmek veya kaçak ithal etmek kalkıyor. Biz Türkiye'de üretiyoruz. Bu genç neslin bize getirdiği bir hediyedir." şeklide konuştu.

Zazadze, faaliyetlerine 1917'de başlayan şirketin kozmetik sektörü için önemli isimlerin tecrübe kazandığı bir yapıya sahip olduğuna vurgu yaparak, "Kozmetikte, sanayide bizim yanımızda çalışıp tecrübe kazanmış olarak ayrılıp, sabun, kolonya fabrikaları kuran, en önde giden sanayicilerimiz, Tahtakale'den Zaza Grup'tan tecrübe kazanmıştır. Bu bize gerçekten bir gurur veriyor. Türkiye'de artık inovasyona dayanıp kendi teknolojimizle ürettiğimiz çok ürün var. Bildiğiniz gibi savunma, kimya, kozmetik, tekstil, teknolojiye dayanarak Türkiye'de çok güzel ürünler üretiliyor." ifadelerini kullandı.

"Tahtakale ticaretin kalbi"

Paula Zazadze, Tahtakale'nin ticaretin kalbi olduğunu, tüketicinin, toptancının ekonomiye karşı reaksiyonlarının burada hissedildiğini aktardı.

Türkiye'de gençler açısından hem eğitimde hem ekonomik anlamda parlak bir gelecek gördüğünü belirten Zazadze, "Forsumuz gençlerimiz, verdiğimiz eğitim. İnovasyon ve AR-GE Türkiye'de çok gelişiyor. Biz çocuklarımızı üniversitede eğitiyoruz. Onların da şirketin geçmişiyle geleceğiyle en yüksek kaliteye ve ortaklık yapmış olduğumuz yurt dışındaki şirketlerin lideri olmalarını her zaman çok önemli görüyoruz. Katkımız ticarette, inovasyonda her zaman büyüktür." dedi.

Zazadze, Zaza Grup olarak 1930'lardan itibaren yurt dışına Türk teknolojisini taşıdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İrlanda, Fransa, Mısır, Ürdün, Lübnan, Bulgaristan ve başka memleketlerde fabrika kurduk. İhracatımız dünyanın her tarafında bulunuyor ve hedefimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz zaman daha çok Afrika'ya dönecektir. Hem yüksek kalite hem daha uygun fiyatlarla yeni pazarlara girmek istiyoruz. Fakat biz dünyanın hemen hemen her tarafında buluyoruz. Kuzey Amerika, Amerika, Avrupa, Rusya, İran, Irak olarak Zaza Grup'un 60'tan fazla markasını ihraç ediyoruz. Başta bu markalar Türkiye'mizin ihracat hedefine katkıda bulunuyor. Katkılarımız her zaman inovasyona ve yüksek kaliteye dönüktür."