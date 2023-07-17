Samsun/Antalya/Kocaeli

Bakanlığın yurt genelinde çeşitli illerde market denetimleri sürerken Samsun, Antalya ve Kocaeli'deki marketlerde yaptığı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimleri gerçekleşti.

Türkiye çapında denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, akaryakıttaki fiyat düzenlemeleri ve bazı mevsimsel fiyat dalgalanmalarını bahane ederek fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketicileri aldatıcı uygulamalarda bulunanların tespiti için denetim çalışmalarına hız verdi.





Bakanlık, turizm ve ticarette hareketliliğin yoğunlaştığı bu dönemde vatandaşlardan gelen şikayetleri daha sıkı takip edebilmek için sahadaki personel sayısını artırdı.

Denetimlerde ekipler, marketlerde sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, fahiş fiyat olup olmadığı, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgilere bakılan denetimlerde, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Samsun Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, kent genelinde yaygın denetim yaptıklarını söyledi.

Fahiş fiyat denetimi yanında raf ve kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol ettiklerini aktaran Turpçu, "Denetimlerimiz sadece bunlarla kalmıyor, sebze reyonlarımızda ürün künye denetimleri üzerinden sebze fiyatlarında fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Haksız fiyat artışı varsa Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderiyoruz." dedi.

Turpçu, denetim ekiplerinin burada tespit ettikleri ürünlerle ilgili gerekli envanter çalışmasını yaptığını ifade ederek, "Akabinde konu değerlendirilip Bakanlığımıza gönderilecek. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre aykırılık varsa Ticaret il Müdürlüğü olarak gerekli cezai işlem tarafımızca uygulanıyor." diye konuştu.

Antalya'da ekipler denetimlerini sürdürüyor

Antalya Ticaret Müdürlüğü ekipleri de bir markette temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.





Ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, fahiş fiyat olup olmadığı, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgiler denetlendi.

Denetime katılan İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, iki ekibin haftanın 5 günü Antalya ve ilçelerinde fahiş fiyat ve etiket denetimlerini aralıksız sürdürdüğü söyledi.

Kocaeli'de firmalara 201 bin 537 lira idari para cezası

Kocaeli Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kentteki zincir marketlerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Söz konusu ekiplerce yılbaşından bu yana 1329 firma ve 33 bin 191 ürün denetlendi, 147 ürün ile 128 firmada aykırılık tespit edildi, firmalara 201 bin 537 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, bu yıl Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun doğrultusunda ise 1001 firma ve 2 bin 266 ürünü denetledi, firma ve ürünlerde aykırılık belirlenmedi.





"Temel amacımız esnafa danışmanlık yapmak, tüketicinin ekonomik çıkarını sağlamak"

Kocaeli Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, marketlerde kasa ile satış fiyatı arasında fark ile haksız fiyat artışı denetimleri yaptıklarını anlattı.

Uzunkaya, Kocaeli'de bu denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğüne işaret ederek, personelin hafta sonu ya da resmi tatil ayrımı yapmaksızın denetim gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bu faaliyetle hem üretici hem de tüketici haklarının korunmasının amaçlandığını bildiren Uzunkaya, "Denetimleri yaparken temel amacımız esnafa danışmanlık ve rehberlik yapmak, aynı zamanda da tüketicimizin hem ekonomik, hem sosyal çıkarlarını sağlamaktır." diye konuştu.

AA