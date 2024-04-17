Ekipler, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapılarının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığını da inceledi.

"Hizmete sunulmayan bir ürün menüde olmamalı"

Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerine denetimde bulundu.

Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 1 Ocak-16 Nisan döneminde, 2 bin 72 işletmenin denetlendiğini, 3 bin 819 aykırılık tespit edildiğini ve 8 milyon 297 bin 868 liralık idari işlem uygulandığını bildirdi.

Lokanta ve restoranların giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken fiyat listeleriyle ilgili denetim faaliyetlerini de sürdürdüklerini anlatan Menteşe, ayrıca "servis ücreti" adı altında herhangi bir ücretin talep edilip edilmediğini de incelediklerini söyledi.

Menteşe, tüketiciye sunulan yiyecek ve içeceklerin menü fiyatları ile kasa fiyatı uyumunu kontrol ettiklerini ifade ederek, "Burada asıl olan şey, mutlaka sunulan hizmetlerin listelerinin kapıya asılması ve içeride menü sunulduğunda menüyle dışarıdaki listenin aynı olması." dedi.

Hizmete sunulmayan bir ürünün, menüde olmaması gerektiğini vurgulayan Menteşe, şunları kaydetti:

"Karşılaştığımız her bir aykırılık durumunda, aykırılık başına 2 bin 172 liralık olmak üzere idari ceza uyguluyoruz. Bu denetimlerimiz devam edecek. Burada amacımız, vatandaşlarımızın restorana veya kafeye girmeden önce dışarıda alacağı hizmeti ve buna mukabil ödeyeceği ücreti görmeleri ve bu doğrultuda bir tercihte bulunabilmeleri."

"Tüketicilerin bilgilendirilmesi hedeflendi"

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan da fiyat ve tarife listesinin kafe ve restoranların giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların önünde bulunmasıyla ilgili daha önce de denetim yaptıklarını söyledi.

Tan, "Ayrıca lokanta ve restoranda servis ücreti alınıyorsa, bu ücretin fiyat ve tarife listesinde veya menüde gösterilip gösterilmediğini kontrol ettik." diye konuştu.

"Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması hedeflenmiştir"

İzmir Ticaret İl Müdürü Çağrı Ergünen de restoran ve kafelerde fiyat menülerinin usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığı ve servis ücreti talep edilip edilmediği hususlarının denetlendiğini belirtti.

Ergünen, Fiyat Etiketi Yönetmeliği düzenlemesine de değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde işletmelere girmeden önce kapı girişlerinde tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedeflenmiştir."

İl Müdürlüğünce her gün 100'ün üzerinde işletme ve binlerce ürünün fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı yönünden denetlendiğini belirten Ergünen, "İnceleme ve denetimler sonucu haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca, 52 bin 493 liradan başlayan 7 milyon 65 bin 97 liraya varan idari para cezası uygulanmaktadır." dedi.