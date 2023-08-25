Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile görüşmesine ilişkin olarak, "Türkiye-BAE arasındaki ikili ticareti ve yatırımları arttırma noktasındaki çalışmalarımızı karşılıklı olarak hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından, Hindistan'da düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Zirvesi'ndeki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Zirvenin ikinci gününde BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Al Zeyoudi ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, gelecek hafta yürürlüğe girecek Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ekonomik ilişkilerde başlayacak yeni döneme ilişkin planları ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi ziyaretinde kararlaştırılan yatırım alanları ve müteahhitlik sektörünün BAE'nin "Abu Dabi 2030 Vizyonu" kapsamında yer alabileceği projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"JETCO mekanizmamızın ilk toplantısını, iş adamlarımızın katılımıyla yıl sonuna kadar Türkiye'de yapmayı kararlaştırdık. Türkiye-BAE arasındaki ikili ticareti ve yatırımları arttırma noktasındaki çalışmalarımızı karşılıklı olarak hızlandıracağız."

AA