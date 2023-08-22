ANKARA AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) ev sahipliğinde "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni" Sheraton Otel'de yapıldı.

Tören, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin, her yıl firmaların ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde ettikleri ciroyu esas alarak "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne giren firmaların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, törende yaptığı konuşmada, Türk inşaat sektörünün 1972 yılında başlayan yurt dışı serüveninin, aradan geçen 50 yılı aşkın sürede, başarılarla taçlandığını ve inşaat sektörünün hizmetler ihracatında en yetkin ve rekabetçi sektörlerden birisi haline geldiğini söyledi.

"20 yılda 430 milyar dolarlık hacme ulaşıldı"

Sektörün, hizmetler gelirlerine yaptığı doğrudan katkının yanında, inşaat sektörü malzemeleri ihracatının artırılması, işçi gelirleriyle döviz girdisi sağlanması ve ülkenin dünyadaki imajı konusundaki katkılarının da büyüklüğüne işaret eden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türk inşaat sektörü, bölgesinde lider ve küresel inşaat piyasasında önemli bir aktör konumuna gelmiştir. 2023 yılı Ağustos ayı başı itibarıyla Türk inşaat firmalarının yurt dışında üstlendiği proje sayısı 11 bin 800'e gelmiştir. 133 ülkede toplam 482 milyar dolarlık hacme ulaşmıştır. 1972-2002 yıllarındaki 30 yıllık dönemde Türk firmalarının yurt dışında üstlendikleri iş hacmi 50 milyar dolar iken, son 20 yılda 430 milyar dolarlık müteahhitlik hizmet geliri sağlanmıştır. Yani 30 yılda 50 milyar dolar, 20 yılda 430 milyar dolarlık hacme ulaşmış bulunuyoruz. Son 20 yılda üstlenilen projelerin toplamı, bugüne kadar üstlenilmiş 482 milyar dolarlık proje bedelinin yüzde 93'ünü oluşturmaktadır."

Bolat, Kovid-19 salgını süreci, dünya ekonomisindeki dalgalanmalar, küresel ticaretteki gerilemeler ve Rusya ve Ukrayna çatışmasının yarattığı etkilere değinerek, bunlara rağmen Türk müteahhitlik sektörünün 2021 yılında 30 milyar dolarlık, 2022 yılında yaklaşık 19 milyar dolarlık ihale kazandığını bildirdi.

Müteahhitliğin yanında, mühendislik ve tasarım ayağında da firmaların önemli ilerleme sağladığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Müşavirlik ve mühendislik firmalarımızın başarısının artması, aslında müteahhitlik firmalarımızın da önünü açacaktır. Türkiye'den de yoğun şekilde inşaat malzemesi ihracatını gerçekleştirmenin de önünü açacak. 2022 yılında yurt dışında toplamda 241 milyon dolar değerinde yeni teknik müşavirlik projesi üstlenmiş bulunuyoruz. Mühendislik ve müşavirlik firmalarımız 1978 yılından bugüne kadar ise 3,1 milyar dolarlık ihale kazandı."

Yeniden 30 milyar dolarlık hedefe ulaşılacak

Bolat, gelecek dönem hedeflerine de işaret ederken, "İnşallah 2023 yılında da 20 milyar dolarlık yeni proje taahhüdünü kazanmayı ümit ediyoruz. Şu ana kadarki gidişat buna ulaşacağımızı göstermektedir. Önümüzdeki yıllardan itibaren yeniden 30 milyar dolarlık müteahhitlik hizmet ihalesini kazanmayı hedefliyoruz. İnşallah çok yakın zamanda toplamda 500 milyar dolarlık iş hacmini aşacağız." dedi.

Türk inşaat sektörünün yurt dışındaki tanıtımına ilişkin atılan adımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bolat, gelecek hafta salı günü müteahhitlerle, davetli olarak Irak'a gideceklerini söyledi. Bolat, bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderlik ettiği Körfez ülkeleri ziyaretiyle yeni kapıların da açıldığını dile getirdi.

Bakan Bolat, gelecek dönemin hem mal, hem de hizmetler ihracatı için çok önemli başarıların müjdecisi olacağını anlatarak, "Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması için firmalarımız sahada. Ticaret Bakanlığı olarak Ukrayna'nın Altyapı Bakanlığı ile bir niyet anlaşması imzalamış durumdayız. Savaş biter bitmez orada da Türk müteahhitlik firmaları hak ettikleri yeri alacaktır." ifadesini kullandı.

Türk Eximbank'ın da bu süreçte artırılmış sermayesiyle firmaların hizmetinde olacağını vurgulayan Bolat, "Bu başarıların devam etmesi noktasında Ticaret Bakanlığı olarak tüm gücümüzle yanınızda yer alacağız." dedi.

Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Törene katılan, 2022 yılına ait "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listelerinde yer alan müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının temsilcileri, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Söz konusu listede yer alan 42 müteahhitlik ile 6 müşavirlik firmasının isimleri ise şöyle:

"Rönesans, Limak, Yapı Merkezi, ENKA, Ant Yapı, Tekfen, Onur Taahhüt, Esta İnşaat, Alarko, TAV Tepe Akfen, Sembol Uluslararası Yatırım, Mapa, Çalık Enerji, Aslan Yapı, Gülermak, Kuzu Toplu Konut, Nurol, Summa Turizm Yatırımcılığı, Eser Taahhüt, Yüksel İnşaat, Makyol İnşaat, İlk İnşaat, Cengiz İnşaat, Kolin İnşaat, Metag İnşaat, GAP İnşaat, Üstay Yapı, MBD İnşaat, Polat Yol Yapı, Dekinsan Grup, Yenigün İnşaat, TEPE İnşaat, Gürbağ İnşaat, IC İçtaş, Feka İnşaat, Özgün Yapı (Bayburt Grup), STFA İnşaat, SMK Ulusal İnşaat, NATA İnşaat, İRİS İnşaat, Zafer Taahhüt İnşaat, Doğuş İnşaat ile NKY Mimarlık Mühendislik, Yüksel Proje, Proyapı Mühendislik ve Müşavirlik, Tekfen Mühendislik, Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri ve Dolsar Mühendislik."