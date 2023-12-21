Bakü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'ün, dünya ekonomisi için durgunluk yılı olduğunu, dünya ticaretinin gerilediğini söyleyerek, "Böylesine zor bir süreçte hem ekonomik büyüme hem de mal ve hizmet ihracatının artmaya devam etmesi, Türkiye'nin ekonomisinin gücünü ve dayanıklılığını göstermektedir. Türkiye ekonomisi tarih boyunca yaşadığı her zorluktan başarıyla ve güçlenerek çıkmayı başarmıştır." dedi.

Bolat, Bakü'de Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'nun açılışında konuşma yaptı.

2. Karabağ Savaşı ve sonrasındaki antiterör harekatının kahraman şehit ve gazilerini minnetle andığını belirten Bolat, "Bu kahramanlar, sadece Azerbaycan'ın değil tüm Türk dünyasının iftihar kaynağı olmuşlar, tarihe şanlı adlarını silinmemek üzere kazımışlardır. Azerbaycan’ın zaferlerini, somut ekonomik başarılara dönüştürerek Azerbaycan halkının ve Türk dünyasının refahını artırmak görevi, hepimize düşmektedir." dedi.

Bolat, Türkiye ekonomisinin son yıllarda, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve deprem afetleri nedeniyle ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bununla birlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ekonomisi büyümeye devam etmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik başarılarından bahseden Bolat, "Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 5,9 oranında büyümeyi başarmıştır. 2023 yılının ilk 9 ayında yüzde 4,7 büyüme elde ettik." bilgisini paylaştı.

Bolat, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın son 20 yılda 7 kat artarak, 2022 yılında 254 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "2023'ü 257 milyar dolar ile kapatacağız. Bu rakam Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek ihracat rakamıdır." ifadelerini kullandı.

2023'ün, dünya ekonomisi için durgunluk yılı olduğunu, dünya ticaretinin bu yıl gerilediğini hatırlatan Bolat, "Böylesine zor bir süreçte hem ekonomik büyüme hem de mal ve hizmet ihracatının artmaya devam etmesi, Türkiye'nin ekonomisinin gücünü ve dayanıklılığını göstermektedir. Türkiye ekonomisi tarih boyunca yaşadığı her zorluktan başarıyla ve güçlenerek çıkmayı başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Azerbaycan'ın yanında olmayı tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz"

Bolat, Azerbaycan'la ilişkilere yönelik, "Önümüzdeki dönemde de dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz. Azerbaycan devleti ve halkının bizim yanımızda olduğunu her zaman hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin müttefiklik düzeyine çıkarıldığını hatırlatan Bolat, "Bu yıl 7 milyar dolar ticaret hacmine ulaşacağız. Ülkelerimiz arasında 2021 yılından beri yürürlükte olan tercihli ticaret anlaşması, bir serbest ticaret anlaşması imzalama yolunda önemli bir kilometre taşıdır." dedi.

Bolat, iki ülke arasındaki yatırımlardan da bahsederek, "Azerbaycan'ın dünyada yatırım yaptığı ülkeler arasında Türkiye, 19 milyar dolarlık yatırımla birinci sırada geliyor. Türkiye'de 2 bin 800 Azerbaycan şirketi iş yapmaktadır. Azerbaycan'da da 5 bin 800 Türk firması bulunuyor. Bu şirketlerin yatırımları 12,5 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

"Bakü, Orta Koridor'un en önemli kavşak noktasındadır"

Karabağ'ın imar ve ihyasında Türk şirketlerinin de yer aldığını bildiren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Karabağ'ın çok hızlı bir gelişme sağlamasını bekliyoruz. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla, Türkiye ile Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a kara yolu bağlantısı sağlanacaktır. Böylece Türkiye'den Uzak Doğu'ya Azerbaycan üzerinden hızlı taşımacılık hattının, Orta Koridor'un çok daha işlek olması mümkün olacaktır. Bakü, Orta Koridor'un en önemli kavşak noktasında bulunmaktadır. Böylece İstanbul'dan Bakü'ye, Bakü'den de Türk dünyasına ve Uzak Doğu'ya sürdürülebilir, rekabetçi ve kesintisiz lojistik hat kurulacaktır."

Bolat konuşmasını, şöyle tamamladı:

"Mevcut konjonktür, ülkelerimize büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları değerlendirerek ve 21. yüzyılı Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası yüzyılı yapmak bizim elimizdedir. Bunun için devletler, hükümetler ve iş insanları olarak birlikte çalışacağız ve daha güçlü ekonomilere birlikte ulaşacağız. Bu bizim, halklarımıza karşı görevimizdir. Ticari ve ekonomik ilişkilerimize daha fazla derinlik kazandıracağız."