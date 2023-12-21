Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu düzenlendi.

Azerbaycan İhracatın ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) işbirliğinde düzenlenen forumun açılışı, Bakü'nün modern mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nde yapıldı.

Açılışa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, AZPROMO Direktörü Yusuf Abdullayev ve her iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, bu gibi etkinliklerden mutlak surette netice ve başarı öykülerinin elde edilmesi gerektiğini söyledi.

Aşan, yeni dünya düzeninde ayakta kalmak için güçlü olunması gerektiğine vurgu yaparak "Dünyada farklı kümelenmeler var. Bizim açımızdan ise bu Türk dünyasının birliğidir. Türk dünyasının bir araya gelmekten başka şansı yoktur. Çünkü bu coğrafyada başka türlü ayakta kalamazsınız." dedi.

İş dünyasının devletlerin güçlü olmasında önemli rol oynadığını söyleyen Aşan, "Bu coğrafyada son 20 yılda en hızlı gelişen ülke Azerbaycan'dır. Bu gelişim ülkenin yüzde 20'si işgal altındayken sağlandı. Şimdi toprak bütünlüğü sağlanmış bir Azerbaycan daha fazla gelişecektir. Türk iş adamları bu gelişmenin içerisinde hem bu büyümeyi hızlandıran hem de bu büyümenin fırsatlarından yararlanan insanlardan olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Türkiye'nin Azerbaycan'ın ikinci ana ticaret ortağı olduğunu ve 2023'ün 11 ayında ticaret hacminin 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 7,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Cabbarov, Azerbaycan'ın Türkiye'ye 19,9 milyar dolar yatırım yaptığını, Türkiye'nin de Azerbaycan'daki petrol dışı sektörlere yatırım yapan ülkeler arasında birinci ülke olduğunu belirtti.

Karabağ'da hayata geçirilen imar ve ihya çalışmalarından da bahseden Cabbarov, Türk şirketlerinin bu çalışmalara aktif katılım sağladığını kaydetti.

Forum kapsamında AZPROMO ve TÜİB arasında 2024 Eylem Planı imzalandı. Eylem Planı'na Bakanlar Bolat ve Cabbarov'un hazır bulunduğu törende AZPROMO Direktörü Abdullayev ile TÜİB Başkanı Büyükfırat imza attı.

Azerbaycan'ın Türkiye'deki Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tağıyev'in ülkesinin yatırım olanakları hususunda sunum yaptığı forum, Azerbaycan'daki yatırım fırsatları, ulaştırma ve lojistik merkezlerinin ticaret cirosunu artırmadaki rolü, tarım ve gıda, yeşil enerji, savunma sanayisi ve sağlık turizmi konularındaki panellerle devam etti.

Yatırım forumu sürekli hale gelecek

TÜİB Başkanı Büyükfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumu sürekli hale getirerek her yıl yapacaklarını bildirdi.

Büyükfırat, "Foruma katılan bakanlar, bürokratlar ve iş insanlarından olumlu dönüşler aldık. Tüm bu olumlu izlenimler ve gelen yoğun talep neticesinde forumu gelecek yıllarda da hem içerik hem de kapsam olarak genişleterek devam ettireceğiz. Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının buluştuğu bu etkinliği sürekli hale getireceğiz. İş dünyası olarak Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği ticaret hacmi rakamlarına ulaşmak için çabalarımızı esirgemeyeceğiz." dedi.