Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni", TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin sarstığı 11 ilde hayatını kaybeden 53 bin 573 vatandaşa Allah'tan rahmet diledi, 4 aydır Gazze'de sivilleri hedef alan katliamı gerçekleştiren İsrail saldırılarını da kınadı.

"Ülkemiz ticaretinin gelişimi için çalışan iş insanların çabasını takdir ediyoruz"

Bolat, TOBB'un, 2011 yılından bu yana, sektörlerinde yenilikçi adımlar atan ve büyüme hızlarıyla öne çıkan firmaların başarılarını kutladığı belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ticaret Bakanlığı olarak iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile her konuda istişarelerimizi yapıyoruz. En hızlı büyüyen 100 firma ödülleri, firmalarımız için sadece takdir belgesi değil, aynı zamanda sizlere (iş dünyasına) rehberlik edecek, yeni kapılar açacak bir kilometre taşıdır. Bu ödül sizleri daha büyük hedeflere, daha geniş ufuklara taşıyacaktır. Sektörlerinizdeki liderliğinizi pekiştirecek, ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanınırlık kazanmanıza yardımcı olacaktır. İş ağlarınızı genişletmenize, yeni pazarlara adım atmanıza imkan sağlayacaktır."

Söz konusu şirketlerin, Türkiye'nin girişimci ruhunu ve ekonomik dinamizmini temsil ettiğini anlatan Bolat, "Üretim, istihdam, inovasyon ve ihracat kavramlarını dost edinen, ülkemiz ticaretinin gelişimi için çalışarak daha iyiyi hedefleyen değerli iş insanlarının çabasını ve enerjisini takdir ediyoruz." dedi.

Törende ödüllendirilen 100 şirketin 27'sinin farklı illerden geldiğini bildiren Bolat, "En çok temsil edilen şehirler, 23 şirketle İstanbul, 19 şirketle Ankara, 9 şirketle Adana, 8 şirketle İzmir, 5 şirketle Eskişehir. Sektör dağılımına baktığımızda ise toptan ve dış ticarette 10, bilgi teknolojilerinde 9 şirket, mimarlık ve mühendislik, tekstil ürünleri imalatı ve makine ile ekipman imalatı gibi gruplar önde geliyor." diye konuştu.

Bolat, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ihracat artışını devam ettirmeyi, dengeli dış ticaret ile döviz rezervlerini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Bakanlık bütçesinin yüzde 60'ı ihracat desteklerine ayrılıyor"

Milli gelirde 4 kattan fazla artış sağlandığının altını çizen Bolat, hedefin 1 trilyon 100 milyar dolar milli gelire ulaşmak olduğunu belirtti.

Bolat, mal ihracatında 256 milyar dolara, hizmet ihracatında 100 milyar dolara ulaşıldığını hatırlatarak, "Bu rakamlar Türkiye ekonomisinin ne kadar büyüdüğünü, dışa açıldığını, milli gelirinin ve refahının yükseldiğini gösteriyor. Dolayısıyla siz iş insanlarına yeni fırsat pencereleri, yeni imkanlar sunuyor." diye konuştu.

Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren şirket, ihracatçı firma ve ihracat rakamlarında yaşanan artışa dikkati çeken Bolat, ticaret siciline kayıtlı şirket ve ticari işletme sayısının 2 milyon 400 bin, esnaf sayısının da 2 milyon 200 bin olduğunu, 4,5 milyon kişinin imalat, sanayi, tarım ve ticaretle uğraştığını vurguladı.

Bolat, 21 yılda Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım miktarının 264 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Türkiye'deki yabancı firma sayısının 2002'de 5 bin olduğunu anlatan Bolat, bu sayının bugün 80 bin 500'e yükseldiğini, söz konusu firmaların ülkeye değer kattıklarını söyledi.

Bolat, KOBİ'lerin önemli ilerleme sağladıklarına işaret ederek, "Anadolu'muzun öz sermayeyle gelişmeye çalışan KOBİ'leri, ihracata dayalı büyüme sayesinde yeni pazarlar elde ettiler, tekelci yapılara karşı güçlendiler." dedi.

Bakanlık olarak ihracatçıların dışa açılması için büyük destekler sunduklarını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Hem mal ihracatı hem de ithalatında 100'e yakın destek kalemimiz var. Bunlar arasında tasarım, markalaşma, üretimde rekabetçilik, gelişim, küresel tedarik zinciri yetkinlik destekleri, Türkiye'deki uluslararası fuarlara katılma, pazara giriş, yurt dışında mağaza, depo açma gibi birçok kalemde desteklerimiz var. Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde 60'ı ihracat desteklerine ödeniyor. Hizmetler ihracatında yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, yayıncılık, lojistik, kara, deniz, demir, hava yolu taşımacılığı gibi sektörlerde sunduğumuz önemli destek kalemleri var."

Bakan Bolat, konuşmaların ardından, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketin temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Söz konusu listede ilk sırada, AFM Gıda Kimya İthalat İhracat Ticaret Ltd.Şti., ikinci sırada Tobıo Novelfarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, üçüncü sırada Ada İnşaat Mermer Maden Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.