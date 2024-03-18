İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Bolat, yönetim kuruluyla toplantı gerçekleştirdi.

Organize sanayi bölgelerinin, ülkenin sanayileşme atağında çok büyük önem taşıdığını belirten Bolat, kümelenme projeleriyle gelişen organize sanayi bölgesi yatırımlarının AK Parti döneminde çok büyük bir ilerleme sağladığını kaydetti.

Bolat, organize sanayi bölgesi sayısını 190 civarından 348'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, 34'ü de Tarım ve Orman Bakanlığında olmak üzere 382'ye çıkardıklarını anlatarak buraların üretime, ihracata büyük katkı verdiğini dile getirdi.

İzmir'in yıllık yaklaşık 24 milyar dolar ihracat, 13 milyar dolar da ithalat yaptığına işaret eden Bolat, sanayinin gelişmesinde yerli üretim ve ihracat pazarlarının artışının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Bolat, bakanlık olarak ihracatın artması için çok sayıda faaliyet yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Geçen yılı rekor bir ihracat rakamıyla 256 milyar dolar mal ihracatı olarak kapamıştık. 100 milyar dolar hizmet ihracatı olarak kapamıştık. Bu sene inşallah hedefimiz 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı şeklinde ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak. Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak gerek ihracat destek modüllerimiz gerekse Merkez Bankamızın kaynakları üzerinden ihracatçılarımıza reeskont kredileri, Eximbank'ın kredi ve sigorta sistemleri ve bakanlık olarak bütçemizden yaptığımız destek programlarıyla tüm ihracatçılarımıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz."

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayicilerin taleplerini aktardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kırmızı et fiyatlarında artış olduğunu belirterek, "Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu. Onun üzerinden ramazan, seçim, ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan günü göreceksiniz bu istismar siyaseti bitecek. Hizmet, eser siyaseti başlayacak." dedi.

Partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bolat, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra teşkilat üyelerine hitap eden Bolat, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın enerji ve heyecanla, gece gündüz uğraşıp didindiğini, İzmir'e gerçek belediyeciliği getirmek üzere çalıştığını söyledi.

Bakan Bolat, AK Parti döneminde İzmir'e 455 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını anlatarak, "Bize oy vermediler, bizi seçmediler diye icraatlardan, hizmetlerden asla mahrum bırakılmadı İzmir. Türkiye'nin her tarafına ne yapılıyorsa İzmir'e de fazlasıyla yapıldı." dedi.

İzmir'e yapılan yatırımları anlatan Bolat, şöyle konuştu:

"Onlar konuşur AK Parti yapar. Farkımız bu. Biz insanlar arasında ayrımcılık yapmadık. Kimseyi etnik, din, mezhep, gelir düzeyi olarak, rengi, cinsiyeti olarak asla ayırmadık. Buna Allah da şahit, herkes de şahit ama onlar Allah muhafaza iktidarı bir ele alsalar nasıl bir tek parti faşizmi gösterecekler. Bunu hep birlikte yaşadık, Gezi olaylarında da yaşadık. 10 sene önce burada Gezi olayları sırasında 2-3 hafta geçtiği halde sizler sokağa çıkamıyordunuz. Araçlarda taciz ediliyordunuz. Laf çarpılıyordu. AK Parti'nin Karşıyaka ilçe binasını kundaklamaya kalkmışlardı."

"1 Nisan günü istismar siyaseti bitecek"

Bakan Bolat, hastanelerin, okulların yenilendiğini aktararak, gelir, refah ve satın alma gücünün en az 3 katına yükseltildiğini ifade etti.

Kişi başına milli gelirin 3 bin 608 dolardan 13 bin 110 dolara çıkarıldığını dile getiren Bolat, "238 milyar dolar olan milli gelir, 1 trilyon 118 milyar dolara çıkarıldı. Bir Türkiye ekonomisine 4,5 Türkiye ekonomisi daha eklenerek 5,5 Türkiye ekonomisi yapıldı. Daha iyisini de yapacağız. Canla başla çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Bolat, İzmir esnafına geçen sene çok düşük maliyetli 20 milyar lira finansman desteği verdiklerini kaydederek, "Bu sene ilk 2 ayda 1,4 milyar lira yine bu finansman desteğini sağladık. Çiftçilerimizin gelirlerinin enflasyonun üstünde olmasını sağladık. İşçilerimize, asgari ücrete, memurlarımıza, emeklilerimize hep enflasyonun oldukça üzerinde ücret artışları sağladık." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ve AK Parti belediyelerinin yaptıkları hizmetleri kendileri yapmış gibi anlatmaya çalışanlar olduğunu belirten Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Varsa yoksa sığındıkları market. İşte bir ürünün fiyatı zıpladı diye onu istismar etmeye çalışıyor ama bu seçimde soğan, patates istismarı yapabiliyorlar mı? Şeker, ayçiçek yağı, domates, salça, biber... Yapamıyorlar. Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu. Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu. Onun üzerinden, ramazan, seçim, ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan günü göreceksiniz bu istismar siyaseti bitecek. Hizmet, eser siyaseti başlayacak."