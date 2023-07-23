Edirne

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son yıllarda Türkiye'de modernizasyonu tamamlanan gümrük kapılarına işaret ederek, "Avrupa ülkelerine gidebilirsiniz, komşu ülkeleri görebilirsiniz. Batıda, doğuda, güneyde, kuzeyde en modern, en hızlı işleyen ve vatandaşımıza kalite ve konfor sağlayan gümrük kapıları Türkiye'de." dedi.

Türkiye'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınındaki 400 tır ve 100 küçük araç kapasiteli Umat İpsala İbrahim Girgin Tır Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çeşitli sosyal alanlar, market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş alanları ve çamaşırhaneyle hizmet verecek tır parkına, geçirdiği rahatsızlık sonucu 2021 yılında vefat eden İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in ismi verildi.

Tır parkının açılışında konuşan Ticaret Bakanı Bolat, 2023 hedefleri ve Türkiye vizyonu çerçevesinde hükümet olarak politikaları belirlediklerini, küresel gelişmeleri takip ettiklerini, iç ticareti düzenlediklerini ve ihracatı artırmak için uğraştıklarını belirterek, bu çerçevede bugün çok hayırlı ve önemli bir açılış için bir arada olduklarını söyledi.

Bundan birkaç yıl önce gümrük kapılarının yenilenmesi ve modernleşmesi konusunda hükümetin aldığı karar çerçevesinde Türkiye'nin en önemli 13 gümrük kapısının TOBB tarafından yenilendiğini ve modernleştirildiğini anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Güney Avrupa'ya ve Güney Balkanlara açılan en önemli kapımız olan İpsala Gümrük Kapımızın yenilenmiş haliyle tekrar hizmete açılması ve de bu çerçevede çok büyük bir tır parkının rahmetli İbrahim Girgin'in adı verilen tır parkının hizmete alınması törenlerini birlikte gerçekleştiriyoruz. Allah'tan, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle ülkemizin ticaretine, ihracatının artmasına önemli katkılar yapmasını niyaz ediyorum. Siz değerli ticaret dünyası temsilcilerine, kıymetli taşımacılarımıza, şoförlerimize de büyük kolaylıkla sağlamasını temenni ediyorum."

"En hızlı işleyen gümrük kapıları Türkiye'de"

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı artırmaktan, ülkeye döviz kazandırmaktan ve dış ticareti dengelemekten sorumlu olduklarını belirterek, dış ticareti yaparken gümrük kapılarının kullanıldığını söyledi.

Türkiye'de şu anda toplamda 170 gümrük kapısının bulunduğunu, bunun 152'sinin fiilen işlediğini dile getiren Bolat, "Bugün burada açılışını yapacağımız gümrük kapısı ve tır parkı Avrupa'ya Türkiye'nin yaptığı ihracatın yüzde 40'ının geçtiği önemli kapılarımız. Dolayısıyla ticareti artırmak bizim birinci görevimiz. İç ticarette rekabetçi, adil, istikrarlı piyasa oluşumunu sağlayarak tüketicilerin zarar görmemesi, mağdur olmaması yine çok önemli bir görevimiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her alanda büyük bir modernleşme başarısı sağladığını, ulaştırma ve altyapıda en modern ülkeleri arasında geldiklerini kaydederek, bu modernleşmenin önemli adımlarından birisinin de gümrük kapılarında gerçekleştirildiğini anlattı.

Gümrük kapılarındaki değişime işaret eden Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Avrupa ülkelerine gidebilirsiniz, komşu ülkeleri görebilirsiniz. Batıda, doğuda, güneyde, kuzeyde en modern, en hızlı işleyen ve vatandaşımıza kalite ve konfor sağlayan gümrük kapıları Türkiye'de. Bu noktada hem Ticaret Bakanlığı olarak bizim yaptığımız çalışmalar hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bünyesinde GTİ (Gümrük ve Turizm İşletmeleri) ve Umat ile yaptığımız çalışmalar çok başarılı iş birliği projeleri olarak tarihe geçmiştir. Bakın İpsala dünyanın en modern kapısı olarak ödül aldı."

Bolat, bu modelin yapılan çalışmalar sayesinde tüm İslam ülkelerinde uygulanacağını söyledi.

"700 milyar dolarlık dış ticareti gümrük kapılarından yönetiyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin geçen yıl 254 milyar dolarlık ihracata başarısı elde ettiğini, 20 yılda yaklaşık 7 ihracat artışı sağladıklarını belirterek, gelişmek, modernleşmek ve zenginleşmek için yatırıma ve üretime ihtiyacın olduğunu söyledi.

"Ticaret ne kadar artarsa büyüme ve refah o kadar artar." diye Bolat, ticaretin artması için uğraştıklarını, bu yıl ulaşacakları yaklaşık 700 milyar dolarlık dış ticaretin gümrük kapılarından yönetildiğini, bu nedenle gümrüklerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bolat, "Gümrüklerde çalışan mesai arkadaşlarımız ve yöneticilerimiz çok kritik bir çalışma yürütüyorlar ülkemiz adına. Biz onlara güveniyoruz, onlardan ümitliyiz. Bu dış ticaretin etkili, hızlı ve ticareti sekteye uğratmayacak bir şekilde yapılması için bakanlık olarak bütün gücümüzle çalışıyoruz. İşte gümrük kapılarımızın modernleşmesi ve yenilenmesi de bu amaca matuf olarak yapılmaktadır." diye konuştu.

- "Kaçak ve zararlı madde yakalamasında ilk 6 ayda geçen yılı yakaladık"

Bakan Bolat, gümrük kapılarında kaçak veya zararlı ürünleri yakalama noktasında görevlilerin gece-gündüz çalıştığını belirterek, "Geçen yıl 8 milyar liranın üzerinde bir kaçak ve zararlı madde yakalaması söz konusu oldu. Bu sene daha ilk 6 ayda bu rakama ulaşmış durumdayız. Gönül ister ki hiç olmasın ama maalesef arada çürük elmalar olduğunda bunları temizlemek, ayıklamak da bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'ini Avrupa'ya yaptığını, bunun yüzde 40'ının kara yoluyla gerçekleştirildiğini anlatan Bolat, modern ve efektif çalışan gümrük kapılarıyla sorunları çözdüklerini söyledi.

Bolat, bugün Trakya'daki 5 gümrük kapısını ziyaret edeceklerini, yenilenen Pazarkule Gümrük Kapısı'nın açılışını gerçekleştireceklerini, yenilenmeyi bekleyen Dereköy Gümrük Kapısı'na da uğrayacaklarını anlattı.

Geçen yıl 130 milyon yolcunun, 400 milyon ton eşyanın, 7,7 milyon adet konteynerin gümrük kapılarından geçtiğini hatırlatan Bolat, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala kapılarından giriş-çıkış yapan ticari araç sayısının 1 milyon 638 bine ulaştığını bildirdi.

"Avrupa'daki gurbetçilerimiz için her türlü tedbirleri almış durumdayız

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'ye gelen 60 milyon yolcunun 15 milyonunun kara yoluyla giriş yaptığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'daki gurbetçilerimizin gelişlerinde ve gidişlerinde Trakya'daki 5 gümrük kapısında sıkıntı çekmemeleri için her türlü tedbirleri almış durumdayız. Zaten bu modernleşen, genişleyen ve yenilenen gümrük kapıları süreçleri çok rahatlattı. Ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde çalışma arkadaşlarımızın sayısını azami artırdık. İçişleri Bakanlığımızla temasa geçerek polis memurlarının sayısını azami artırdık. Bu yıl, bu yaz özellikle hem yolcuların hem de ticari araçların giriş çıkışlarında o fotoğraflarda kalan uzun kuyrukların olmaması için azami gayret sarf ediyoruz. Ama her şey elimizde değil, bu gümrük kapılarının olduğu komşu ülkelerimizdeki şartlara da bağlı olarak zaman zaman bazı aksaklıklar olsa da o komşularımızla da iyi ilişkilerle ve diplomasiyle sorunları çözmeye gayret ediyoruz."

400 tır ve 100 araçlık modern park hizmette

Bakan Bolat, Türkiye'nin Güney Avrupa'ya ve Güney Balkanlara açılan en önemli kapısının İpsala olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Burada 2021'de günlük 481 ticari araç yani tırlar giriş çıkış yaparken bu rakam 2022'de 550'ye yükseldi ve geçen yıl 4 milyar dolar ihracatımızı İpsala sınır kapısından yapmayı başardık. 2021'de günlük 375 yolcu aracı giriş-çıkış yaparken bu sayı, 2022 yılında 1.200 araca çıktı. Özellikle bayramlarda ve tatillerde bu sayı artmakta. Yap-işlet-devret modeliyle İpsala Gümrük Kapısı'nın modernizasyonu Umat'ın çok güzel çalışmalarıyla 2021 Haziran'da tamamlandı ve modern tesisler meydana geldi."

Bolat, burada zaman zaman kilometrelerce uzayan araç kuyruklarını önlemek için tır parkının eksik kaldığını kaydederek, bunu da Umat'ın üstlendiğini söyledi.

Toplam 100 dönümlük alanda çok modern bir tır parkının hayata geçirildiğini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tır şoförlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak güzel bir tır parkı tesisi de açılarak halka tamamlanmış oldu. 400 yüz tır ve 100 yolcu aracı alan bu tır parkına da büyük hizmetler vermiş İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin kardeşimizin ismi verilmiş. Kendisini rahmetle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin."

Konuşmaların ardından tır parkının açılış kurdelesini kesen Bakan Bolat, tesiste incelemelerde bulundu.

AA