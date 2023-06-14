Edirne

Enstitü çalışanları ve öğretim görevlileri, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu aşçılık programı uygulama mutfağında, lavanta, defne yaprağı, Edirne gülü, biberiye, kekik, limon otu ve nane kullanarak yemek pişirdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, tıbbi aromatik bitkilerin kullanım alanının çok geniş olduğunu söyledi. Bu bitkilerin kozmetik, parfümeri sanayi, eczacılık ve mutfaklarda kullanıldığını belirten Tülek, Enstitü bahçesinde 60 civarında tıbbi aromatik bitki türü yetiştirdiklerini ifade etti.

Aromatik bitkilerin birçoğunun mutfaklarda kullanıldığını dile getiren Tülek, "Yemeklerimize Enstitümüzde yetiştirdiğimiz tıbbi aromatik bitkilerden adaçayı, biberiye, defne, gül ve lavanta katarak yeni tatlar verdik. Bunların hepsi mutfağımızda kullanılan temel ürünler aslında. Dondurma sektöründe ya da diğer tüketim ürünlerinde de çok farklı şekillerde kullanılabiliyor." diye konuştu.

"Lavanta şerbeti yaptık"

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğr. Gör. Burak İşçimen de "Mutfağımızda kuru ve yaş otlar kullandık. Lavanta şerbeti yaptık, sonrasında biberiyemizle bir bonfileye nasıl rahiyasını verebiliriz, tadını verebiliriz diye sütü alınmış tereyağında güzelce pişirdik. Hamur işi ürünlerde bunun nasıl olabileceğini görmek adına defne yaprağıyla bir makarna yaptık. Tadını nasıl vereceğine baktık ve aynısını adaçayı ile denedik. Tıbbi aromatik bitkilerin et ürünleri haricinde tavuk ürünlerinde nasıl bir tat nasıl bir doku yaratacağını denedik." dedi.

İşçimen, tıbbi aromatik bitkilerin gastronomi alanında geniş bir kullanım alanı bulunduğunu vurguladı.

AA