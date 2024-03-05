İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın alınan biletlerle yurt içinde 11 Eylül-31 Ekim'de yapılacak seyahatlerde 799 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, indirimli biletler, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olacak.

Kampanya kapsamında sunulan biletler "EcoFly" pakette 799 lira, "ExtraFly" pakette İzmir, Kayseri Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1179 lira, "PrimeFly" pakette ise 1249 lira olarak belirlendi.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler "ExtraFly" pakette 1129 lira, "PrimeFly" pakette ise 1189 lira olacak.

KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamayacak kampanyada, indirimli biletler sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirilen uçuşları, THY'nin kod paylaşımı yaptığı seferleri ve AnadoluJet uçuşlarını kapsamayan kampanya için 65 bin koltuk, söz konusu fiyatlardan satışa sunuldu.

Kampanya, THY'nin çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerli olacak.

Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretlerinin değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/" internet adresinden ulaşılabilir.