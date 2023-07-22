İstanbul

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Güney Kore'nin başkenti Seul'e yapılan uçuş esnasında uçakta gazetecilere THY'nin Uzak Doğu ülkelerine yönelik hedeflerini anlattı.

Türkiye'nin tanıtımı için böyle bir gezi düzenlediklerini anlatan Bolat, şunları söyledi:

"Birçok kişinin tatil yaptığı, dinlendiği bir dönemde Kore, Japonya ve Singapur'a gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Çünkü bu uçağın yüzde 75'i-80'i transfer yolcu, transit yolcu. Avrupa'nın birçok noktasından gelmiş, ülkelerine gidiyorlar. Bunun hem ülkemize hiçbir katkısı yok hem de THY'ye katkısı az. Bizim amacımız bu yüzde 80 transit yolcuyu tersine çevirmek. Yani yüzde 20-30 transit olsun, kalan yüzde 70 ülkemize gelsin."

Bolat, talep bazında baktıklarında Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısının ilk zamanlar yıllık 200 bine kadar çıktığını kaydederek, "Sonra bu rakam geçen sene Kore için 90-100 bine gelmiş. Japonya 200 binlere kadar çıkmış. Bu sene 30 binde kalmış. Yine milli geliri çok yüksek bir ülke Singapur'dan da 30 bin turist gelmiş. Bu 3 ülkenin, Çin de dahil, en önemli özelliği, turistlerinin deniz, kum, güneş turizmini önceleyen turistler olmaması." diye konuştu.

Bu üç ülkenin en önemli özelliğinin insanlarının kültürel tarihe merak sarmaları olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Buradan gelen turistlerin bu özelliği var. İkincisi de buradan gelen turistler Türkiye'de 3 bin dolardan fazla para harcıyorlar. Geçen sene Türkiye'ye 50 milyon turist geldi. 42 milyar dolar para bıraktı. Halbuki biz 10 tane hedef ülke seçtik şimdi. Bu 10 ülkeden 10 milyon turist gelse, her birinden 1'er milyon gelse ve 3'er bin ortalama bıraksa 30 milyar ediyor. Yani 10 milyon turist ve 30 milyar hedefimiz olmalı. Biz buralara gelmeden önce bu üç ülkede reklamlarımız yayınlandı. Biz buralara gittiğimizde THY'yi değil Türkiye'yi anlatmaya çalışıyoruz."

"Medeniyetin başladığı yer Türkiye'dir"

Kültür turizmi için Şanlıurfa'da keşfi yapılan Göbeklitepe'nin anlatımına önem verdiklerini belirten Bolat "Anadolu 3 kadim dinin kardeşçe yaşadığı bir coğrafya olmuş. Biz gittiğimiz her yerde 'kardeşçe nasıl yaşanılır öğrenmek istiyorsanız Anadolu'ya gelin ziyaret edin' diyoruz. Bu senenin başından itibaren yeni bir şey daha anlatıyoruz. İnsanlar çok merak ediyorlar. Bildiğimiz çok önemli bir şey var 'medeniyetin kökü, başlangıcı Türkiye'de olmuş. Taştan tepelerde olmuş. Göbeklitepe'de yapılan keşiflerle 12 bin yıl önce insanlık Şanlıurfa'da medeniyeti oluşturmaya başlamış. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlık, medeniyet burada kurulmuş." diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY olarak bu Taştan Tepeler'in restorasyonu ve halka açılması konusunda sponsorluk aldıklarını belirterek, "10-11 tepe var. Buraları açacağız. Buralara geldi mi insanlar yarım saat bakıyor gidiyor. Buralarda 2 günlük, 3 günlük programlar oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela balonla yukarı çıkacak insanlar bütün o bölgeyi görecekler. Hava açık olduğunda Nemrut Dağı gözüküyormuş, kalıntılar da görünüyormuş. Oraya kalktığında Harran'ı görecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu seneki hedefimiz 18 milyar dolar"

Bolat, THY'nin bu yılki hedeflerine ilişkin, "Biz THY olarak Hizmet İhracatı Birliği'nin zaten altındayız. En önemli hizmet ihracatı yapan şirketiz. Geçen yıl 15,5 milyar dolar yapmışız. Türkiye'de en çok yapan 5 firmayı topluyorsun, bizim rakamımıza denk geliyor. Bu seneki hedefimiz inşallah 18 milyar dolar. Türkiye'ye getireceğimiz para." dedi.

Kurumun 2033 hedeflerinden de bahseden Bolat, "Bizim THY olarak 2033 yılı hedefimiz 56 milyar dolar civarında bir gelir getirmek. Ekosistemle bunun 144 milyar dolara çıkmasını planlıyoruz. Nedir bu ekosistem? Bir, kendi iştirak şirketleri. İki, hizmet ihracına olan katkısı. Üç, bu şekilde yerel ekonomiye katkısı." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bolat, THY'nin dünyanın en çok noktaya uçuş yapan hava yolu şirketi olma özelliğini gelecek yıllarda da devam ettireceğine vurgu yaparak, "Hiçbir hava yolu şirketi bizim kadar çok noktaya uçamaz. Gelecek 10 yılda da uçamaz. Rakiplerimize bakıyoruz, gelecek 10 yılda da hiçbiri bizim kadar geniş bir ağa sahip olamaz. Bu İstanbul'un lokasyonundan dolayı." açıklamasını yaptı.

Türkiye Tanıtım Etkinlikleri'nin ilki Seul'de düzenlendi

Türkiye Tanıtım Etkinlileri kapsamında ilk program Güney Kore'nin Başkenti Seul'de bir otelde düzenlendi.

Bolat, buradaki konuşmasında, Seul'un, THY olarak düzenledikleri Uzak Doğu turunun ilk durağı olduğunu belirterek, aynı anda hem kadim hem modern hem hızlı hem de yavaş bir şehir olan Seul'un sadece Güney Kore'nin ve Uzak Doğu'nun değil, aynı zamanda dünyanın da en güzel şehirlerinden biri olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

Bu anlamda 20 yıldan daha uzun süredir uçuş ağlarında bulunan Seul'de bu etkinliği düzenlemenin kendilerini sevindirdiğini aktaran Bolat, "Seul'de ve Güney Kore'deki mevcudiyetimiz oldukça eskiye gidiyor. Bu şehre ilk olarak milenyumun ilk yılında uçtuk. Biliyorsunuz ki Türk halkı, Güney Kore halkı gibi misafirperverliğiyle tanınıyor ve THY olarak biz de ödüllü hizmet kalitemizde bu misafirperverlikten ilham alıyoruz." dedi.

Bolat, şu anda Seul'e haftada 11 yolcu, 2 de kargo uçuşu gerçekleştirdikleri bilgisini vererek, "Yakın gelecekte Seul'de ve Güney Kore'deki işbirliklerimizin artırılması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. THY olarak son 20 yılda çok hızlı büyüdük ve birçok ödüle layık görüldük. Türkiye'yi daha fazla keşfedin ve dünyanızı genişletin." diyerek konuşmasını tamamladı.

"Türk-Japon ilişkilerini güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Seul'deki organizasyonun ardından Japonya'nın başkenti Tokyo'da da tanıtım programı gerçekleştirildi.

Ahmet Bolat, buradaki konuşmasında da Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun çok eskilere dayandığını ifade ederek, "Ülkelerimiz arasında coğrafi mesafe çok uzak olabilir ancak iki halkın da kalben birbirine çok yakın olduğunu biliyoruz. Japonya'da 36'ncı yılını kutlayan THY olarak, bu süre boyunca Türk ve Japon halklarını buluşturmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Sadece yolcuları ve kargoları taşımadıklarını vurgulayan Bolat, şunları söyledi:

"Tarih taşıyoruz, kültür taşıyoruz ve medeniyet mirasımızı taşıyoruz. THY olarak kıtaları ve ülkeleri, insanları birbirine bağlayarak, Türk halkının kültüründen ilham alan misafirperverliğiyle yolcularımızı ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Son yıllarda Türkiye'ye gelen Japon ziyaretçi sayısı artsa da, biz kültür ve turizm alanında yapılacak daha çok şey olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak Türk-Japon ilişkilerini güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Japonya'yı bir kardeş ülke ve Uzak Doğu'da çok önemli bir merkez olarak görerek, birçok kültürel ve tarihi mekanıyla ünlü olan ülkemize Japon halkını davet ediyoruz."

"THY dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi"

Konuşmasının son bölümünde THY'nin konaklama ve uçuş programına da değinen Bolat, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi olan THY'nin İstanbul'u merkez alarak 5 kıtada 129 ülkeye hizmet verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Bolat, bu yılın Aralık ayında ülke sayısını 130'a çıkaracaklarını vurgulayarak, "Avustralya'ya da uçarak 5 kıtada uçan tek havayolu olacağız. Milyonlarca insan İstanbul'u keşfetmek için bağlantılı uçuşlarında THY'yi tercih ediyor ve stopover programımızla bu büyülü şehirde 2 geceye kadar vakit geçirebiliyorlar. İstanbul Havalimanı üzerinden bağlantı yapan yolcularımıza stopover programı ile 1 gün, business yolcularına 2 gün şehirde konaklamayı ücretsiz olarak sağlıyoruz. Böylece şehrin tarihini ve kültürel yaşamını keşfederek, Türkiye'nin tadının çıkarılmasına imkan sağlıyoruz." dedi.

Etkinliklerde düzenlenen yarışmalarda uçak bileti ve tatil hediye edildi

THY'nin Türkiye Tanıtım Etkinlikleri'nin Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen programlarına Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer ve Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de katıldı. Etkinliklerde, Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da katılımcılara sunum gerçekleştirdi.

Seul ve Tokyo'daki programlarda davetliler arasında düzenlenen yarışmalarla, Türkiye ve yurt dışındaki çeşitli destinasyonlara uçak bileti ve tatil hediye edildi.

Etkinliklerin her iki durağında da sahneye çıkan Taksim Trio müzik ekibi davetliler tarafından beğeniyle izlendi.

Sayılarla THY'nin Uzak Doğu ülkelerine uçuşları

THY'nin Asya-Uzakdoğu bölgesi uçuş ağında toplam 22 ülkede 46 şehir ve 47 havalimanı bulunuyor. Şirketin 26 Mart 2000 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği Güney Kore'de yer alan Seul noktasına bugün haftada 11 sefer düzenliyor.

THY, Kovid-19 sonrası artan talebe bağlı olarak 5 olan haftalık frekansını kademeli olarak 11'e yükseltti.

THY, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1989 yılı ağustos ayında Narita'ya, 2006 yılı Haziran ayında Osaka ve 2020'nin Mart ayında ise Haneda havalimanlarına uçuşlarını başlattı.

Tokyo Haneda frekansı haftalık 7 iken haftada 4 frekans olarak icra edilen Tokyo Narita seferleri kış tarifesinde 5 frekansa yükseltilmesi, sonrasında ise 7 frekansa artırılması planlanıyor.

THY'nin, Kovid-19 nedeniyle uçuşlarına ara vermek durumunda kaldığı Osaka seferleri ise haftada 4 frekans olarak planlanarak 12 Aralık itibarıyla tekrar başlayacak.

AA