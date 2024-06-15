Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı hava yolunun, bayram tatili boyunca ilave talebi karşılamak adına ek seferler düzenlediğini belirtti.

Üstün, şunları kaydetti:

''Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir. Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar. Bu oldukça yoğun bayram trafiğinde yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz."