İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sergide seramik sanatçıları Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin, Miles&Smiles dünyasını yorumlayacak.

Sanatçıların gözünden sanat ve seyahati harmanlayıp kendi yaratıcılıkları çerçevesinde oluşturdukları sanatın sergilendiği etkinlikte markanın görsel öğesi olarak konumlandırılan "Ampersand"ın geleneksel çini sanatı motifleriyle tasarlanmış versiyonu da yer alacak.

Sanatçılar, proje kapsamında çini ve seramik yüzeyler üzerinde, üç boyutlu formlarda, sır altı ve sır üstü boyama ve serbest sürüş teknikleriyle çalışma yaptı.

67 çağdaş sanat galerisi ve müzenin temsil ettiği sanatçıların yer aldığı proje ile Kaplumbağa Terbiyecisi'nden Andy Warhol'a, müzelerden kamusal heykellere kadar uzanan sanatın insanları ve kültürleri birleştirme gücüne dikkati çekmesi hedefleniyor.

AA