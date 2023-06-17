İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Airbus'ın Fransa'nın Toulouse şehrinde bulunan yerleşkesinde gerçekleştirilen "Eğitim Çözümleri Protokol İmza Töreni"ne Airbus İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Thierry Baril, AirBusiness Academy Üst Yöneticisi (CEO) Adam Mc Gonigal, AirBus International Cooperation Yöneticisi Thierry Ader, THY'nin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY Eğitim Başkanı Kübra Filikci ile THY Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış Müdürü Mustafa Demirak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bayrak taşıyıcı hava yolu olmanın bilinç ve sorumluluğuyla markamızı gelecek yıllara başarıyla uçuracak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile AirBusiness Academy'nin eğitim alanındaki bu işbirliği anlaşmasına imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

THY Havacılık Akademisi ile AirBusiness Academy, bu protokolle tarafların yurt içi ve dışında eğitim hizmetlerinin pazarlama ve satış faaliyetleriyle ilgili konularda karşılıklı işbirliğini imza altına almış oldu.

THY Havacılık Akademisi, güncel eğitim içerikleri, sınıf ve dijital ortamda ulusal ve global pazara sunduğu eğitimlerle günden güne gelişme gösteriyor.

AA