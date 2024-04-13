İstanbul
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belli oldu.
Ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 3. sıradaki Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşti.
Normal sezonu 9. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-in turnuvasına katılacak ve kazanması halinde lider Real Madrid'in rakibi olacak.
Lacivert-beyazlı ekip, ilk rakibi Virtus Bologna'yı yenmesi halinde Maccabi Playtika-Baskonia eşleşmesinin kaybedeniyle play-off için karşılaşacak.
2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın Berlin şehrindeki Mercedes Benz Arena’da düzenlenecek.
Play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Real Madrid - Play-in galibi
Panathinaikos - Play-in galibi
AS Monaco - Fenerbahçe Beko
Barcelona - Olympiakos